Szél Bernadett betámadott magyar-afgán szakértője közleményben tette helyre a kormánymédia kampányhazugságait

Janan Mirwais oktat

Névvel is előállt az a kormánymédiában eddig - nem véletlenül - csak névtelenül emlegetett szakértő, akin keresztül az utóbbi napokban megpróbálták bemocskolni az LMP-s Szél Bernadettet. A szolgamédia azután kezdte el a gyalázkodást, hogy kiderült, a Szél Bernadett által a nemzetbiztonsági bizottságba külsős szakértőként delegált férfi mégsem lehet a bizottság tagja, mert megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon. Több kormánypárti sajtótermék, kezdve az Origóval, ezután arról írt, névtelen forrásokra hivatkozva, hogy a szakértő - akit "afgán fiatalnak" tituláltak, egykor a Migszol nevű migránssegítő civilszervezet tagja volt, vagyis az ő értelmezésükben szélsőséges sorosista, ezért bukhatott meg az átvilágításon, és személye nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ezzel a koncepcióval akarták igazolni, hogy Szél Soros embere.



Csakhogy a több cikkben megírt gyanús sztoriból egy szó sem volt igaz azon túl, hogy a szakértő tényleg nem kapta meg az engedélyt a nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésein való részvételre. Janan Mirwais ugyanis régóta magyar állampolgár, az óvodától kezdve a magyar iskolarendszerbe járó magyar jogász, aki sosem dolgozott a Migszolnál, ellenben évekig volt több fideszes képviselő, illetve Schmidt Mária közvetlen munkatársa. Janan Mirwais most a következő közleménnyel lépett a nyilvánosság elé:

„Mivel az elmúlt napokban a Fidesz-KDNP politikusai és a propagandamédia olyan hamis állításokat tett, amelyektől függetlenül személyem egyértelműen beazonosíthatóvá vált, mint a Lehet Más a Politika országgyűlési frakciójának tanácsadó-szakértője a hamis és hazug állításokkal kapcsolatban az alábbi közleményben reagálok.

Magyar állampolgár vagyok, az LMP országgyűlési frakciójának munkatársa, a Migszol nevű szervezettel pedig soha, semmilyen jogviszonyban nem álltam. 1986-ban születtem Kabulban, Afganisztán fővárosában. 1990-től, 4 éves korom óta élek Magyarországon, 2003 óta pedig magyar állampolgár vagyok.

Az óvodától kezdve, az iskolán át, a gimnáziumi érettségin keresztül kizárólag magyar oktatási intézmények hallgatója voltam. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végeztem jogászként cum laude minősítéssel. Életem meghatározó részét - 18 évet - Gödöllőn töltöttem. Rendszeres fellépője voltam a nemzeti ünnepek megemlékezéseinek, több helyi civil szervezet munkáját segítettem. 2010-től 2014-ig, majd 2016-tól az egyik szervezeti egység megszűnéséig a Demokrácia Központ Közalapítvány munkatársa voltam. A közalapítvány kuratóriumának elnöke előbb Schöpflin György európai parlamenti képviselő, majd Martonyi János, Magyarország korábbi külügyminisztere volt. 2014 és 2016 között a Terror Háza Múzeumot működtető Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány jogásza, valamint az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság pályázati irodavezetője voltam. A közalapítvány főigazgatója Dr. Schmidt Mária, az Emlékbizottság vezetője Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere. Az Emlékbizottság ülésein rendszeresen részt vettem. Közreműködtem a Tom Lantos Intézet megalapításában, és egyik koordinátora voltam az Intézet megnyitó ceremóniájának, amelyen részt vett Orbán Viktor, Magyarország jelenlegi miniszterelnöke, és Hillary Clinton, korábbi amerikai külügyminiszter. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának, valamint az Eszterházy Károly Egyetemnek óraadó oktatója vagyok. Kutatási területem a párhuzamos jogrendszerek és a radikalizáció kapcsolata. Továbbá számos alkalommal végeztem tolmácsolási tevékenységet a Magyar Honvédségnek és a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak. A Lehet Más a Politika országgyűlési frakciójának 2017. júniusa óta vagyok külpolitikai ügyekben tanácsadó-szakértő munkatársa. A nemzetbiztonsági bizottság munkájában nem vettem részt, mivel az átvilágításom eredménye negatívan zárult. Személyem nem minősül nemzetbiztonsági kockázatnak, hanem a nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésein nem vehetek részt. A biztonsági kockázatok tekintetében - mivel minősített információkról van szó - egyéb információval nem rendelkezem. Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt munkáját a továbbiakban is segíteni fogom, az engem ért hazug és hamis politikai támadások ellenére is. Jelzem, hogy a napokban megjelent nyilatkozatok és médiamegjelenések vonatkozásában a jogi lépéseket polgári és büntetőügyben is megteszem.”