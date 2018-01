Trumpot szidják a világ vezetői Davosban

Ezekben a napokban tartják a davosi világgazdasági fórumot, ami a világelit legfontosabb találkozójává nőtte ki magát: kormányfők és elnökök tucatjai, a legnagyobb cégek vezetői, művészek és üzletemberek tartanak előadásokat, vitafórumokat, és az egész arra is jó, hogy rengeteg kétoldalú találkozót is szervezzenek.

Nem kell semmit sem aláírni, nem kell semmiben sem megegyezni, sokkal kötetlenebb egy ilyen találkozó, mint a szigorú napirendekkel terhelt politikai csúcsok (Európai Tanács, ENSZ közgyűlés, G10, stb.), és az üzleti és politikai elit is ritkán keveredhet egymással ilyen könnyen a világ többi konferenciáján. Az idén Davosban Magyarországot Szijjártó Péter külügyminiszter képviseli.

India miniszterelnöke szerint a globalizáció aláásása a terrorizmus egyik formája

A találkozó első másfél napjának a fő tanulsága, hogy nagyon sokan szidták Donald Trumpot. Egészen pontosan nem kifejezetten a személyét, hanem a politikát, amit képvisel.

A legkeményebben Narendra Modi indiai miniszterelnök fogalmazott, aki azt mondta, hogy három halálos fenyegetés leselkedik most a világra: a terrorizmus, a klímaváltozás és a befelé fordulás. Utóbbi alatt a globalizáció elleni küzdelmet, a protekcionizmust értette.

A három halálos veszedelemből kettő nyilvánvalóan az amerikai elnökhöz kötődik, hiszen ő lépteti ki a világ vezető hatalmát a párizsi klíma-egyezményből, és ő mond fel kereskedelmi megállapodásokat, az Amerikai az első! jelszó nevében.

Narendra Modi indiai miniszterelnök Davosban. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Modi előadását azonnal üdvözölte a kínai külügyminiszter, aki közölte, hogy kormánya a legteljesebb mértékben egyetért az indiai kormányfővel. A lelkes kínai reakció azért is fontos gesztus, mert néhány hónapja a Himalájában még farkasszemet néztek egymással a két ország katonái, és a kínai sajtóban sokat gúnyolódtak az indiaiakon.

A csúcson női kabátban megjelenő Jack Ma (multimilliárdos, az Ali baba tulajdonosa, kínai) szintén akkorát rúgott a protekcionista politikába - és így lényegében Donald Trumpba - hogy csak na. Óva intette a világ vezetőit, hogy ne kezdjenek kereskedelmi háborúba, mert ez éppen olyan veszélyes, mint az igazi háborúk, csak szenvedést hoznak a világra, pont úgy belehalnak az emberek, mintha bombáznák őket.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy ugyan Donald Trump egyik első intézkedése az volt, hogy kiléptette az USA-t a TPP-ből (a csendes-óceáni térség szabadkereskedelmi megállapodásából), a bent maradó országok éppen most erősítik meg a szövetségüket, és boldogan kereskednek és erősödnek majd magukban is.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök Davosban. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Ross miniszter új vámokat ígért

A sok protekcionizmust gyalázó felháborodásnak különös aktualitást adott, hogy az USA kormánya éppen a csúcs első napján jelentette be, hogy rendkívül magas, akár 50 százalékig terjedő büntetővámot vetnek ki a dél-koreai és kínai mosógépekre és napelemekre.

Wilbur Ross amerikai kereskedelmi miniszter Davosban szerdán azt mondta, hogy további büntetővámok jönnek, például az alumínium- és acéliparban, de ez szerinte nem kereskedelmi háborút jelent a világ ellen, hanem csak arról van szó, hogy az USA nem hagyja magát átverni többet. Ross szerint ugyanis hiába papol mindenki arról, hogy mennyire szereti szabad-kereskedelmet, valójában a többség emellett is protekcionista gazdaságpolitikát visz.

Trump pénzügyminisztere, Stephen Mnuchin volt a jó rendőr Rosshoz képest a közös előadásukon, mert ő azt mondta, hogy igazán nyitott marad majd az USA gazdasága továbbra is, és nagyon fontos a világkereskedelem Washingtonnak is. Viszont a dollárt így is bedöntötte előadása közben, mert amikor megkérdezték, hogy nem aggódik-e a valuta gyengülése miatt, akkor rávágta, hogy annyira nem, hogy szerinte a gyengébb dollár még hasznos is az USA gazdaságának. Perceken belül három éves mélypontjára zuhant a dollár árfolyama.

Hol marad az emberség?

Szintén közvetetten, de a Trump-féle politikát kritizálták a nem politikus előadók is eddig. Peter Maurer a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke például arról beszélt, hogy óriási baj van, mert a 2018-ra felajánlott segélyezési támogatások nagyon alacsonyak eddig, és ez nagyon súlyos válságokat okozhat. Ehhez úgy jön Trump, hogy az USA erre az évre nagyon jelentősen megvágta a nemzetközi segélyezésre szánt költségvetését.

Három művész kapta meg a davosi fórum Kristály Díját, köztük Cate Blanchett ausztrál színésznő, a menekülteket segítő munkájáért. Blanchett sokkal több megértést és emberséget kért a világ politikusaitól a menekültekkel szemben, és külön támadta az ausztrál kormányt a brutálisan szigorú idegenrendészeti szabályaiért (viszont az ausztrál példát tekinti a magyar kormány követendőnek). Az idei másik két díjazott Elton John brit énekes és Sah Ruh Khán bollywoodi színész voltak, előbbi az AIDS-alapítványáért, utóbbi pedig az indiai gyerekek és nők jogaiért folytatott küzdelméért.

Különös figyelmet keltett Elton John szemüvege a díjátadón. Fotó: Zhang yuanyuan/Imaginechina

A női jogok egyébként is hangsúlyosak voltak eddig: Trudeau kanadai miniszterelnök szenvedélyes beszéddel ítélte el a nők elleni erőszakot, a zaklatásokat, méltatta a #metoo kampányok jelentőségét, és a világ figyelmébe ajánlotta azt az új kanadai törvényt, ami kötelezővé teszi, hogy ugyanazért a munkaért ugyanakkora bért kapjanak a nők és a férfiak.

Itt tartják meg May és Trump elmaradt londoni beszélgetését

A davosi fórum jó alkalom kétoldalú találkozók megszervezésére is. Péntekre várják Donald Trumpot, aki nem csak előadást tart majd, de tárgyalni fog Theresa May brit miniszterelnökkel is, ami azért érdekes, mert a két héttel ezelőttire kitűzött londoni találkozójukat Trump lemondta. (A brit és az amerikai kormány több ügyben is egymásnak feszült, összevesztek az iráni atomalku értékelésén, aztán botrány lett abból is, hogy Trump egy brit rasszista mozgalom videóját osztotta, majd lehordta a tiltakozó Mayt, hogy foglalkozzon a saját muzulmán terroristáival.)

A kétoldalú találkozók közül érdekes lehet Macron francia elnök és a jordán király, illetve Macron és az izraeli miniszterelnök találkozója, vagy Alijev azeri diktátor és a British Petrol elnökének megbeszélése.

A legnagyobb európai nevek még csak most jönnek, szerda délután ad elő Angela Merkel német kancellár, aztán kicsit később Emmanuel Macron francia elnök, majd az olasz miniszterelnök és a spanyol király is beszél majd, és péntekre várják Donald Trumpot a hólepte Davosba.