A sértődött Trump óriásit kamuzva mondta le a londoni útját

Mégsem látogat az Amerikával hagyományosan szoros szövetségben álló Nagy-Britanniába az év elején Donald Trump. Várható volt, mindjárt megírom, hogy miért, de az ok, amire hivatkozva lemondta az útját, egészen nevetséges.

Trump az eredeti tervek szerint januárban nyitotta volna meg az Egyesült Államok új londoni nagykövetségét, és találkozott volna Theresa May brit miniszterelnökkel is. De Trump egy Twitter-bejegyezésben közölte, hogy ő bizony nem megy.

"Az ok, amiért töröltem londoni utamat az, nem vagyok nagy híve annak, hogy az Obama-kormányzat bagóért eladta a legjobb helyen fekvő és legjobb nagykövetséget Londonban, csak azért, hogy egy újabbat építsen 1,2 milliárd dollárért" - írta Trump. Az MTI megjegyezi, hogy a londoni amerikai nagykövetség honlapjáról ezzel szemben az derült ki, hogy a követség építésének helyszínéről hónapokkal Obama 2009 januári hivatalba lépése előtt döntöttek.

A háttérben valójában az a Twitter-háború állhat, amit Trump decemberben robbantott ki Theresa May brit kormányfő ellen. Úgy kezdődött, hogy Trump retweetelte a gyűlöletbűncselekmény miatt vád alatt is álló Britain First nevű brit náci csoport egyik vezetőjének muszlimellenes, több éves videóit. Erre reagálva May figyelmeztette, hogy ez nem volt okos dolog egy amerikai elnöktől. Trump azonnal válaszolt, igaz először rossz Theresa May-nek:

"Ne velem foglalkozz, foglalkozz inkább az Egyesült Királyságban zajló radikális iszlám pusztításával! Mi jól megvagyunk!"



Trump aztán telefonon beszélt Jeruzsálem miatt a brit miniszterelnökkel, de a jelek szerint fagyos maradt a viszony. Trumpot nem fogadta volna a királynő a látogatáson.