Soros: Orbán megvásárolta az MSZP vezetőit, és a kis pártokban is vannak kémei

A davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédet Soros György, és a 87 éves amerikai-magyar üzletember sok témát érintett: beszélt többek között Észak-Koreáról, a klímaváltozásról, Donald Trump várható bukásáról, illetve arról, hogy a Facebook és a Google túl nagyra nőtt.

A legérdekesebb mégis az volt, amit a magyarországi belpolitikai helyzetről mondott. Ezen a felvételen 55:30-tól látható ez a rész:

Az Index azt írja, hogy Soros azt mondta: Orbán Viktor megvásárolta az MSZP vezetőit és a feltörekvő kis pártokban is vannak kémei, így nagyon nehéz lesz összefogniuk és elérniük a kormányváltáshoz szükséges szavazatszámot, ezért valószínűleg idén is a Fidesz nyeri majd a választást.

(Botka László tavaly hasonló szöveggel mondott le az MSZP miniszterelnök-jelöltségéről.)

Soros azt is mondta, hogy Orbán az ő démonizálására alapozza a kampányát, és ez a nemzeti konzultáción is látszott, mivel abban hét olyan állítás is szerepelt, amit mind megcáfolt, sőt az egyik pontban pert is nyert a Magyar Helsinki Bizottság, bár addigra lezárult a konzultáció. Soros szerint ebből látszik, hogy Orbán sajnos „nagy sikerrel működteti a maffiaállamát”.



Soros György egy brüsszeli gazdasági fórumon 2017. június 1-én. Fotó: Alexandros Michailidis / SOOC

Soros egy friss, Financial Timesban megjelent Orbán-portrécikkben azt nyilatkozta, hogy szerinte Orbán legfontosabb motivációja a hatalom, és ami azzal jár. „Orbán akkor tért igazán rossz útra, amikor gazdaggá tette az apját azzal, hogy szinte csak tőle rendeltek követ az útépítésekhez. Ezzel komoly vagyont halmoztak fel” - mondta. Soros szerint Orbán „ekkor kezdte építeni a maffiaállamot” és „ekkor szerezte meg az igazi hatalmat”. (Index)