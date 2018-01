Donald Trump nyilvánosan elismerte, hogy mennyire tájékozatlan

Donald Trump Davosban koncentrál. Fotó: NICHOLAS KAMM/AFP

A magát amúgy igen stabil zseninek tartó Donald Trumpnak saját bevallása szerint "természetesen" fogalma se volt róla, hogy milyen fasiszták mennyire hazug tweetjét retweeteli az Egyesült Államok elnökeként. A davosi Világgazdasági Fórumon Piers Morgan kérdezett rá az elnöknél, hogy miért is posztolt újra három olyan videót, amik közül legalább egy nem is arról szólt, amire a címe utalt, és amiket a Britain First nevű fasiszta csoport osztott meg eredetileg a Twitteren.

Trump a létező legtrumpibb választ adta az ITV riporterének érdeklődésére. "Természetesen" nem tudta, hogy a Britain First egy fasiszta csoport, sőt, korábban semmit sem tudott a csoportról, és ez saját bevallása szerint azóta se változott, vagyis a botrány után se tudott meg semmit a Britain Firstről.

"Én vagyok a legkevésbé rasszista ember, akivel bárki találkozhat" - tette hozzá mindehhez. Annyit azért megengedett, hogy ha valaki végre felvilágosítaná arról, hogy a Britain First egy fasiszta csoport, akkor "hajlandó vagyok bocsánatot kérni, ha ezt kívánják tőlem".

Trump tavaly ősszel retweetelte a Britain First három posztját, köztük egy elég nyilvánvalóan kamu videót. Ebből elég nagy botrány lett, de akkora, hogy még Trump eredetileg idén januárra tervezett Nagy-Britanniai látogatását is lemondták. (Via MTI)