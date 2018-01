Fidesz: ENSZ = Soros = Bevándorlás = Nemzethalál

Orbán Viktor még pénteken beszélt arról a V4-ek találkozóján, hogy ez az egész migrációs őrület, mármint a bevándorlás nyílt színen történő propagálása, ne tévedjünk, nem most kezdődött, hanem még 2004-ben, amikor egy Kofi Annan nevezetű úriember, akkoriban történetesen az ENSZ főtitkára, arról beszélt, hogy Európának integratív módon kell rendeznie az ide érkező bevándorlók és menekültek ügyét.



Az ENSZ tehát, amelynek Magyarország már 62 éve tagja, sok-sok éve azon ügyködik, hogy bevándorlókontinenssé alakítsa hazánkat és kontinensünket.

Kofi Annan, az ENSZ egykori főtitkára Fotó: ROALD, BERIT

Vasárnap a Fidesz-frakció felsorakozott a miniszterelnök mögé. A párt szóvivője, Puskás Imre sajtótájékoztatót tartott és az MTI szerint hosszasan beszélt arról, hogy "elfogadhatatlan az ENSZ migránscsomagja", mert az "migránsbarát javaslatokat" tartalmaz.



A Fidesz szerint ismerős szavak vannak az ENSZ friss megoldási tervezeteiben, ugyanezeket olvasták nem is olyan rég egy Soros-terv feliratú dossziéban. Nem is kell messzire menni, hogy lássuk, mennyire összeérnek a szálak: a davosi világkonferencián a napokban Kofi Annan és Alex Soros még közös szelfit is készítettek.

Bár pontos idézetet nem jelöltek, a Fidesz szerint kísérteties, hátborzongató a hasonlóság a Soros-terv és a Kofi-terv között:

évi egymillió migráns behozatala,

a családegyesítés segítése,

a gazdasági bevándorlás legalizálása,

a nemzeti határok védelmének felszámolása.



Puskás Imre azt mondta, hogy mivel Magyarország kormánya nem akar bevándorlóország lenni, és ezzel a Fidesz egyetért, ezért Magyarország kormány továbbra se akarjon bevándorlóország lenni. Elhangzott még hogy Stop Soros, hogy azok a bevándorlók akik bejöttek, nem azok a bevándorlók.