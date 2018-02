Most már tényleg egész pályás letámadásban van a Fidesz

A csillagászok afféle egyedi furcsaságnak hitték, hogy a Tejút körül keringő törpegalaxisok a Tejútra merőleges síkba rendeződtek. Aztán kiderült, hogy a szomszédos galaxis körül is ez van. Aztán az is, hogy tőlünk 13 millió fényévre is. Ami fura, mert nem így kéne lennie.