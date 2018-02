Vállalta a felelősséget, és bocsánatot kért a momentumos Nemes a melegektől, zsidóktól és romáktól

Reagált az érintett az Origo pénteki cikkére, amiben egy olyan hangfelvételt - egy 2010-ben készült podcast részletét - tettek közzé, amin Nemes Balázs pécsi Momentum-elnök buzizik, zsidózik és cigányozik.



Maga a párt az írás megjelenése után azzal reagált, hogy



„Nemes Balázs pont a Momentum közössége miatt is távolodott el a szélsőségektől. Ha a Momentum képes ezt megtenni nagyobb tömegekkel, nagy szolgálatot tesz Magyarországnak.”



Most Nemesen volt a sor. Ő egy Facebookra kiposztolt videóüzenetben kér bocsánatot és magyarázza el, mennyit változott 17 éves kora óta.



Ha nem szeretsz videót hallgatni, a politikus ezt mondja:



"Nemes Balázs vagyok, tegnap megjelent egy hangfelvétel rólam.



Ez 8 éve készült. ekkor 17 éves voltam, most 26 vagyok. 17 évesen olyan kijelentéseket tettem, amelyek ma már nagyon távol állnak tőlem.

Régi történetről van szó, de vállalom a felelősséget a kijelentéseimért és szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől. Szeretnék bocsánatot kérni azoktól a melegektől, zsidó és roma származású magyar emberektől, akiket mondataimmal bántottam, megsértettem. Tisztában vagyok azzal, hogy régi és nagyon mély sebeket téptem ezzel fel sokakban.



2010-ben lázadó, vidéki fiatalként engem, ahogy több százazer magyar fiatalt is, a Jobbik tudott megszólítani a politikai pártok közül.



Én is elkezdtem közeledni a Jobbikhoz és így az akkori Jobbik által képviselt szélsőségekhez is. Viszont én a szerencsésebbek közé tartoztam, mert később olyan lehetőségeket kaptam az élettől, amelyek sokaknak nem adatnak meg. Világot láttam, nyitott és befogadó közösségekhez tartoztam és tartozom azóta is, amelynek köszönhetően rájöttem, hogy korábbi értékrendemmel már nem tudok, és nem is akarok azonosulni.

Most egy szélsőséges eszméktől távol álló, kritikusan gondolkodó, a világra nyitott magyar közgazdász, politikus vagyok. A Momentummal is azért dolgozom nap mint nap, hogy azt az üzenetet vigyem el a fiataloknak, hogy a szélsőségesség nem opció.

A magyar politikai kultúra rengeteg gyűlöletet és ellentétet szül a tásadalomban. A politika eggyé lett az utálkozással és a törzsi háborúkkal. Mi politikai békét szeretnénk az országban, és ennek az is része, hogy bocsánatot tudunk kérni egymástól. Csak bízhatok abban, hogy ti elfogadjátok bocsánatkérésemet."