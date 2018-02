Egy floridai férfi el akarta rabolni Lana Del Reyt

Lana Del Rey a 60. Grammy Díj átadóünnepségén New Yorkban, 2018. január 28-án. Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

Az orlandói rendőrök szerint Michael Hunt "hiteles fenyegetést" jelentett Lana Del Rey énekesnőre. A 43 éves, a floridai Riverview-ban élő férfit péntek este fogták el, pár méternyire az orlandói Amway Center bejáratától. Del Rey itt lépett fel pénteken.

Huntnak volt jegye a koncertre, és a rendőrök egy kést is találtak nála. Azelőtt semlegesítették, hogy bejuthatott volna az épületbe.

A rendőrök Hunt közösségi médiás posztjai alapján léptek fel, ugyanis hitelesnek találták a fenyegetéseit. Most zaklatással és emberrablási kísérlettel gyanúsítják. Az Orlando Sentinel értesülései szerint Hunt a Facebookon többször is arról írt, hogy el akarja rabolni Del Reyt a pénteki koncerten. Kedden például arról írt, hogy "látni akarom a királynőmet pénteken, és attól a naptól kezdve közösen döntünk majd".

Hunt most a megyei börtönben ül, óvadék ellenében se szabadulhat. Del Rey hétfőn az atlantai Philips Arenában folytatja Lust for Life című 2017-es albumát bemutató turnéját. (Via The Wrap)