Az ellátásra szoruló idős emberek 80 százalékának életét segíthetik robotok japánban 2020-ra

Komoly gondokat okoz már egy ideje az egyre idősebbé váló japán társadalom, előrejelzések szerint ugyanis 2025-re 370 ezerrel kevesebb ápoló és kiszolgáló személy lehet majd az országban, mint ahányra szükség lenne a japán idősek számára. A kormány ezért gőzerővel a robotosításban keresi a megoldást, reményeik szerint éveken belül rengeteg ápolómunkát kiszervezhetnek már robotoknak.

Ehhez persze az is kell, hogy az emberek elfogadják a tényt, hogy robotok látják el őket, ezért most ezt elősegítő kampányokba is kezd a kormány.

A fejlesztők egyelőre a legegyszerűbb robotokban gondolkodnak: olyan alkalmazásokat építenek például, melyek képesek segíteni egy embernek kikelni az ágyból és beülni egy kerekesszékbe, vagy például képesek valakit besegíteni a kádba. De a kormány hosszabb távú tervei között olyan technológiák kifejlesztése is szerepel, melyek képesek lesznek például előrejelezni, hogy egy embernek mikor van szüksége mosdóba menni.

Sétát segítő robot a fejlesztések között Fotó: Shuhei Yokoyama/The Yomiuri Shimbun

Az állami robotfejlesztésekért felelős intézet vezetője, Hirohisa Hirukawa elmondása szerint egyszerre akarnak olyan eszközöket építeni, melyek terheket vehetnek le az ápolószemélyzet válláról, illetve melyek nagyobb függetlenséget biztosíthatnak az otthon élő idős emberek számára.

Emelőrobotokat például jelenleg csak az ország idősotthonainak nyolc százalékában használnak, egyrészt a költségek miatt, másrészt viszont azért, mert sokak számára még mindig nehezen elfogadható, hogy ne egy ember, hanem egy gép segédkezzen az idős embereknek.

A Hirukawa által vezetett kutatóintézetben az utóbbi öt évben 98 fejlesztőcég dolgozhatott ápolórobotokon, ezek közül 15 pedig már kereskedelmi forgalomba is került. Egyelőre ezeknek a robotoknak még nincs emberalakja és nem is szólnak hozzá az emberhez, viszont különféle szofisztikált technológiák révén segítik a mindennapok könnyebbé válását.

A japán kormány robotstratégiája szerint 2020-ra öt ápolói ellátásban résztvevő ember közül négy már részesülni fog a robotok munkájából is. (Guardian)