Hiába koppintotta le a TV2 az RTL kvízműsorát, Stohl András akkor sem egy Sebestyén Balázs

Óriási cicaharc bontakozott ki a TV2 és az RTL Klub között, miután Andy Vajna csatornája nemes egyszerűséggel lekoppintott egy nemzetközileg sikeres kvízműsort, A Falat (The Wall), melynek licencéért az RTL Klub egy vagyont fizetett az Endemolnak. A TV2 nemcsak egy az egyben lemásolta műsort, de beelőzte az RTL-t, és már decemberben levetítették a Piramis első adását, arra kényszerítve ezzel a másik kereskedelmi csatornát, hogy előbbre hozza az eredetileg kora tavaszra tervezett kvízműsor bemutatóját. A koppintás miatt A Fal gyártói kénytelenek voltak egy milánói stúdióban felvenni az első két részt, melyből egyet - sietve - már november végén leadtak.

A balhé kipattanása után a két csatorna teljesen nyíltan esett egymásnak, az RTL Klub olyan promókat és reklámokat készített a műsorhoz, melyben egyértelműen arra céloznak, bárhogy is erőlködnek, a Piramis csak egy gyenge másolat, a szegény ember Fala, a TV2 viszont szemrebbenés nélkül hirdette úgy műsorát, hogy „az eredeti.”

Stohl volt ugyanis az, aki azután, hogy Sebestyén (ironikus módon) átszerződött Andy Vajna rádiójához, beült a helyére a Morning Show nevű műsorba. Bár akkor még mindketten igyekeztek úriemberként kezelni a helyzetet, a vetélkedős balhé közepén, november végén Sebestyén már azt mondta egy interjúban, Stohl Andrásnak csak a pénz számít.

„Az rendben van, hogy átmegy a TV2-höz, és elvállalja a Sztárban sztár zsűrizését, vagy bármilyen más műsornak a vezetését. Szerintem ezzel semmi baj nincs, mindenki úgy dönt és oda megy, ahova szeretne és ami neki belefér! De A Fal kontra Piramis esetében szerintem az lett volna a minimum, hogy azt mondja a TV2-nek, hogy bármi mást megcsinálok, de nem fogok kiszúrni azzal a csatornával, akinek nagyon sokat köszönhetek” - fakadt ki akkor Sebestyén Balázs.

Az RTL valószínűleg jogi lépéseket is tesz az ügyben, legalábbis Kolosi Péter, a csatorna vezérigazgató-helyettese korábban úgy nyilatkozott a 24.hu-nak, a TV2 szerintük etikátlan eszközöket vetett be a versenyben, és „az majd később kiderül, hogy ezek csak etikátlanok vagy jogszerűtlenek is.”

Hétfőn azonban hivatalosan is elindult A Fal, és hamarosan kiderül, ledolgozható-e az a hátrány, melyet a Piramis beelőzése okozott a műsornak.

Első ránézésre alig különbözik a két műsor, A Fal grandiózus díszletéhez képest sem rossz a Piramisé, és a műsorok felépítése, a szabályok, és az egész játékmenet tényleg szinte tök ugyanolyan.

Azért az eredeti show picit mégis jobb, és ebben óriási része van annak, hogy a Piramis műsorvezetője, Stohl András kevésbé felszabadult, picit kopottasabb, mint a televíziózást még mindig látványosan élvező Sebestyén Balázs, aki A Fal műsoridejét magabiztosan tölti ki.



– így konferálta fel az első adást Sebestyén Balázs, de mint később kiderült, nem ez volt az egyetlen szúrás, amit a konkurens csatorna számára tartogattak.

mindkettőben jó sok pénzt lehet nyerni, és ehhez a játékosoknak nincs másra szükségük, mint némi lexikális és közéleti tudásra, és persze némi szerencsére, hogy a magas falon lezúduló golyók a megfelelő rekeszbe essenek, tudniillik ezen múlik, pontosan mekkora nyereményre váltható a helyes válasz.

A Falban és a Piramisban is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a versenyzőket - ami mindkét vetélkedő esetében egy játékospárost, rokonokat, barátokat, házaspárt jelent - a lehető leggyorsabban megismertessék, és lehetőleg megkedveltessék a nézőkkel. Nyilván, hiszen csak akkor nézik végig az adást, ha őszintén tudnak drukkolni vagy épp ellendrukkolni nekik. És ebben a Fal nyer, egész egyszerűen azért, mert Sebestyén Balázsnak sokkal könnyebb elhinni, hogy ha nem is izgulja magát halálra, hogy a szereplők nyerjenek, de nem követi el azt a hibát, amit a Piramisban Stohl, és nem kezeli le vagy unja látványosan a játékosokat. Gyanús, hogy az, hogy a néző mennyire élvezi majd jobban az egyik vagy a másik műsort, tényleg azon fog eldőlni, melyik műsorvezetőt szereti jobban, mert lényegi eltérés ezen kívül nem sok akad a két vetélkedő között.

Mivel a két műsort azonos műsorsávban vetítik, és nem érkezett arra utaló jelzés, hogy ezen változtatni akarnának, egyértelmű, hogy a két csatorna közül egyik sem tervezi a meghátrálást. A TV2-nél még nyeregben érezhetik magukat, a Piramis nézettsége kimagaslóan jó, így a műsor második évadát szünet nélkül, rögtön az első lezárása után sugározzák.

Nem is lenne most okos egy percre is megállni,