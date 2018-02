Féltette a táskáját, ezért utánamászott az átvilágítógépbe

A kínai internet új sztárja egy ismeretlen nő, aki egy dél-kínai vasútállomáson a biztonsági átvilágításnál a táskája után mászott a röntgengépbe. Ezt meg is örökítette a biztonsági kamera.

A nő először gond nélkül felteszi a szalagra a bőröndjét, majd amikor az őrök felhívják a figyelmét, hogy a kézitáskáját is be kell tennie a gépbe, némi habozás után ő maga is bemászik, hogy a gépben, és a szalag végén se veszítse szem elől a táskát.

A helyi rendőrség közleményben kérte az embereket, hogy ebből ne legyen rendszer, mert veszélyes mutatvány. (South China Morning Post)