Algoritmust fejleszt a Google, ami helyettünk válaszolhat a barátaink üzeneteire

Ha unod, hogy állandóan a telefonodra kell meredned, hogy a barátaiddal kommunikálhass, akkor a Google fejlesztőinek van egy jó híre a számodra: épp egy olyan algoritmust fejlesztenek, ami szívesen válaszolgat majd helyetted.

A Google alá tartozó kísérleti laboratórium, az Area 120 fejlesztői dolgoznak a Reply névre keresztelt algoritmuson, ami a Hangouts mellett az Allo, a WhatsApp, a Facebook Messenger, a Skype, a Slack és a Twitter felületén is futna. Az algoritmus lényege a Google levelezésében jelenleg is elérhető AI-alapú válaszreakciók továbbfejlesztése lenne: a rendszer felfogná, amit az ismerősöd írt neked, majd rögtön elő is állítana egy lehetséges választ rá, többek között figyelembe véve a tartózkodási helyedet és a naptáradban szereplő teendőidet is, amit aztán egyetlen gombnyomással küldhetnél tovább.

Fotó: Jaap Arriens/NurPhoto

Egy ilyen beszélgetésre példa, hogy ha például megkérdezik tőled, hogy hányra érsz haza, akkor a szokásaid, bevett közlekedési módszered és a terveidből online látható részletek alapján az algoritmus megtippeli, hogy kb. hányra, majd felajánlja ezt válasznak.

A Reply emellett képes lenne arra, hogy mindenkivel közölje, hogy épp szabadságon vagy, és folyamatosan kövesse a naptáradat, valamint ha épp elfoglalt vagy, automatikusan közölni fogja ezt mindenkivel, aki éppen olyankor írna neked.

Az persze egy másik kérdés, hogy mi lesz, ha majd a barátaink telefonját ellenőrző I-k fognak beszélgetni állandó jelleggel a telefonunkat monitorozó AI-val, de ez tipikusan olyan dolog, ami úgyis csak élesben fog kiderülni igazán. (Guardian)