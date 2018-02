Köves Slomó arról, hogy együttműködik a Fidesszel: „De melyik párttal kéne együttműködnöm?”

A Hír TV-ben, Veiszer Alinda műsorában volt ma vendég Köves Slomó rabbi. A felvételről, ami pénteken késő este kerül adásba, az Index írta meg a lényeget.

A beszélgetés azért vált érdekessé, mert a Magyar Narancs ma írta meg, hogy az elmúlt években a kormánytól rengeteg juttatáshoz, pénzhez, épülethez jutott Köves Slomó vezetése alatt az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH). Köves amúgy annyira jóban van a kormányzó pártokkal, hogy a támogatásáról biztosította Hollik Istvánt a KDNP-s parlamenti képviselőjelölt szórólapján.



Köves Slomó a beszélgetésben többek között azt állította, hogy ha egy közösség gyarapodik, az egy rabbinak nem kritika, hanem dicséret, így ő ezekre a támogatásokra büszke, csak külső forrásból amúgy is lehetetlen gyarapodni, ehhez belső tartás, gyarapodás is kell. Azt is bedobta, hogy az EMIH csak egy kis része az egyházpolitikának és -támogatásnak még a Mazsihiszhez képest is.

Arról, hogy miért haverkodik ennyire a Fidesz-KDNP-vel, azt mondta: nem az a kérdés, hogy a mostani kormány miért partner, hanem hogy a korábbiak miért nem voltak azok. (Az EMIH 2004 óta működik.) De állítása szerint a Jobbikkal való kapcsolat már nem férne bele, mert az a párt konkrét veszélyt jelent a zsidó közösségeknek, ez nem pártpolitika.

Veiszer Alinda erre felolvasott több, antiszemitizmusba hajló Fidesz-KDNP-s nyilatkozatot, amire Köves azt mondta, „ezek sem férnek bele”, de van különbség aközött, hogy egy párt antiszemitaként jött létre, gyűlöletmenetekben vett részt, és aközött, hogy egyes tagoknak, politikusoknak van néhány ilyen nyilatkozatuk.

Megkapta a kérdést, együttműködne-e Mészáros Lőrinccel. Erre azt mondta, a konkrét üzleti tranzakciót kell nézni, nem azon gondolkodni, hogy valaki valaha mondott-e valamit, ami miatt neki nem szabad együttműködnie vele.

Veiszer Alinda felolvasta azt is, hogy Lezsák Sándor mit akart elmondani a Horthy-emléknapon, és a műsorvezető mondta, hogy Köves Slomó „ezzel a párttal működik együtt”.

„De melyik párttal kéne együttműködnöm?”

– kérdezett vissza Köves Slomó, mire egyből kapott is egy tippet: „Mondjuk egyikkel sem.”

Köves szerint viszont a „valóságban nagyon nehéz bármilyen közösségi életet teremteni, ha nincs kapcsolat”. „Az együttműködés azt jelenti, hogy különböző ügyek kapcsán különböző szövetségkötések. Ez akkor működik, ha az ember kilép a saját köréből” – magyarázta a rabbi.

Őt egyébként állítása szerint elszomorítja és taszítja a kormány gyűlöletkampánya, de az szerinte nem antiszemita kampány, és az antiszemitizmus elleni fellépés ügyét nem segíti, ha belecsatornázzuk ebbe. De ha mondjuk akár Orbán bántóan nyilatkozik, akkor az ellen felemeli a szavát – állítja Köves. (Index)