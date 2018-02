Zámbó Krisztián: „Édesapám újra megmentett egy életet!”

Pénteken írtuk arról az idős budapesti nőről, aki az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint, miután elesett a lakásában, úgy hívott segítséget, hogy maximum hangerőre tekerte Zámbó Jimmy Nézz le rám, ó, Istenem! című számát, amit azért tudott megtenni, mert csak a CD-lejátszó távirányítóját érte el. Végül sikerrel járt: Isten lenézett, és átjöttek a szomszédok.

A Blikk megkereste Jimmy fiát, Krisztiánt, és megkérdezték az esetről. Zámbó Krisztián szerint apja csodát tett, és nagyon megérintette az eset.

„Majdnem elájultam, amikor meghallottam a történetet. Sok sztori van arról, hogy apu zenéje segített az embereken, de én ilyet még nem hallottam korábban.

Édesapám újra megmentett egy életet!

Kézzelfogható bizonyítéka ez annak, hogy még most is segítség az embereknek. Én mindenkinek azt javaslom, hogy tegyen be egy lemezt az elsősegélydobozába, hogy kéznél legyen, ha baj van. Úgy gondolom, hogy apu már nem is egy énekes, ő már egy igazi hungarikum lett, elképesztő dolgok kapcsolódnak hozzá. Egyébként pedig örülök, hogy a hölgynek segítettek, és nem lett nagyobb baj” - mondta.

A dolgon az énekes testvére, Zámbó „Árpy” Árpád sem lepődött meg.

„Nem lepődöm meg a dolgon, mert Jimmy halála után sok súlyos beteg embert gyógyított meg a zenéje, és voltak olyanok is, akiknek kilátástalan helyzetből indult el jó irányba az élete a zenéje által. Nem kérdés, hogy csodákat tudnak tenni a dalai! Nagyon örülök, hogy a testvérem hangja segített az idős asszonynak abban, hogy a szomszédai felfigyeljenek a bajra, és még időben kórházba kerüljön.”



Zámbó Jimmy egyelőre 2018 legnagyobb magyar csodatévője, január közepén több újság is beszámolt egy román nőről, akire ráesett egy könyvespolc, majd Jimmy egyik dala hatására magyar lett.