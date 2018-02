A holokauszt zsidó elkövetőiről beszélt a lengyel miniszterelnök

Sikerült magára szabadítania Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök dühét Mateusz Morawiecki lengyel kormányfőnek. Morawieckit egy izralei újságíró kérdezte az új lengyel törvényről, amely alapján akár börtönnel is büntethetik azt, aki Lengyelországgal hozza összefüggésbe az ország területén található náci haláltáborokat.

Az újságíró azt kérdezte, hogy ezek alapján azt is büntethetik-e, aki azt állítja, hogy kollaboráns lengyelek is részt vettek a holokausztban. Erre felelte Morawiecki, hogy "rendkívül fontos megérteni, hogy természetesen az nem büntethető, ha valaki azt állítja, hogy voltak lengyel elkövetők - ahogy zsidó, orosz és ukrán elkövetők, nem kizárólag német elkövetők is".

Benjamin Netanjahu ezt "felháborítónak" nevezte, szerinte Morawiecki "nem érti a történelmet".

Lengyelország januárban hozott törvényt arról, hogy aki a lengyel nemzet vagy állam felelősségét emlegeti a holokausztban, az bűncselekményt követ el, amiért akár három éves börtönbüntetéssel is sújtható. (Via BBC)