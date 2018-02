Gyakorlatilag senki nem használja az Origo csodaemailjét, amire 340 milliót áldoztak a magyar adófizetők

Szinte egyszerre érkezett két hír 2017 nyarán: Matolcsy Ádám megveszi az ország legnagyobb hírportálját, az Origót és vele együtt a Freemailt, illetve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 340 millió forinttal támogatja a cég projektjét, amely „Email 2.0” címszó alatt fogja forradalmasítani az elektronikus levelezést.

Matolcsy Ádám a Szigeten Fotó: botost/444.hu

A végül Onbox néven elindított levelező rendszerről az Index írta meg, hogy a kutya se használja. Erre a menedzsment és az Origo névtelen szerzője hazugságot kiáltott, mondván, hogy napi 10 ezer körül mozog a felhasználóik száma. Csakhogy a világszerte használt és Magyarországon is hivatalosnak tekintett mérési rendszer, az OLA csak napi pár száz látogatót mér.

A másik furcsaság, hogy az Onbox kísértetiesen hasonlít a Freemailre. Az Index megszerezte a fejlesztési dokumentációt, és ez alapján azt állítja, hogy ez nem véletlen. A Freemail átalakítása ugyanis már 2015-ben elindult, és be is fejeződhetett volna 2016-ban, ha az új, kormányközeli vezetés le nem állítja. Az jutott ugyanis eszükbe, hogy új termékként is piacra dobnák a fejlesztést. Az Index szerint a Freemail megújulásához alapban két új, választható dizájnt terveztek, a „modern” és a „klasszikus” felületet, előbbit kapta meg az Onbox, utóbbit a Freemail.

Vagyis mire Matolcsy Ádám ölébe hullott a 340 milliós állami támogatás, már jórészt kész is volt a fejlesztés, amiből a tök értelmetlen új levelezőrendszer született. Hiszen a győztesek még mindig Freemailt használnak.