Trump betiltja az eszközt, amivel sokkal több embert tudnak megölni a tömeggyilkosok

A floridai mészárlás után ismét felizzott a fegyvertartási szabályok körüli vita, és egy egészen kis lépés történt is az ügyben: Donald Trump aláírt egy határozatot arról, hogy betiltják a bump stock nevű eszközt. Ez lényegében egy rugós válltámasz, ennek segítségével alakíthatta automata tüzelésre is alkalmassá legális, tehát sorozatlövésre papíron egyébként alkalmatlan AR-15-ös karabélyát Stephen Paddock, a Las Vegas-i tömeggyilkos még októberben.

Egy konkrét esetben tehát ez az eszköz hozzájárult, hogy sokkal többen haljanak meg, de teljesen egyértelmű, hogy azok, akik az újabb és újabb mészárlások után egyre hangosabban követelik a szigorítást, ennél sokkal többet vártak.

A floridai iskolai mészárlás túlélői közül sokan kampányt indítottak, és voltak, akik a Florida fővárosában, Tallahassee-ben a helyszínen nézték végig, ahogy leszavazzák a szigorításról szóló javaslatot.



A bump stock betiltása egyébként már a Las Vegas-i mészárlás után is felmerült, aztán megakadt a folyamat. A BBC washingtoni tudósítója szerint az, hogy valamit azért lépnie kellett Trumpnak ebben az ügyben, jelzi, hogy milyen erős a nyomás most fegyvertémában. Ahogy persze változatlanul erős a nyomás a fegyverlobbi részéről is.