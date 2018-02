A Fidesz-KDNP már egy az egyben, full komolyan Virág elvtárs szintjén kommunikál

2018. február 25-én a Fidesz-KDNP eljutott a – sokszor erőltetetten felidézett, de most 100 százalékig ideillő – A tanú című filmben bemutatott, Rákosi-kort parodizáló jelenet szintjére. CandyVajna mutatta be tökéletesen, hol tart most fejben a Magyarország kormányát vezető pártszövetség:

Ez tényleg megtörtént vasárnap (a kommunizmus áldozatainak emléknapján!), ráadásul a Fidesz adatbázisépítése mellett érvelt azzal a KDNP szóvivője, hogy „a nemzetközi nyomás egyre fokozódik”.

Ez ráadásul aznap történt, amikor Schmidt Mária a kommunizmus bűneiről beszélt az állami Terror Háza Múzeumban, ahova az RTL-t, az Indexet és a Hír Tv-t nem engedték be. A kormánybiztos egyébként az Index szerint olyan örök érvényű állításokat tett, mint:

„Kiismertük őket, kitanultuk, tehát könnyen felismerjük azokat a gyakorlatokat és módszereket, amelyeket a kommunisták tökélyre fejlesztettek és amelyeknek egyetlen célja volt a totális hatalom megragadása és megtartása, a mindenkori ellenfél megbélyegzése, és kiiktatása révén.”

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója beszédet mond a kommunizmus áldozatainak emléknapján a múzeumban rendezett megemlékezésen 2018. február 25-én. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Az 56-os plakátkampányban feltett kérdésre tehát a válasz továbbra is és határozottan: igen.