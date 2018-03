Kínában eltüntették négy, Amerikában élő ujgur újságíró rokonait

A Washington Post jelentése szerint a kínai hatóságok eltüntették az amerikai külügyminisztérium által üzemeltetett, az Egyesült Államokból sugárzó Szabad Ázsia Rádió négy, ujgur származású újságírójának Kínában, az ujgurok lakta Hszincsiang tartományban élő rokonait. A muszlim ujgurok évek, évtizedek óta tartó üldözésben élnek, amit a kínai hatóságok a szélsőséges iszlám veszélyével indokolnak.

Shohret Hoshur, Gulchehra Hoja, Mamatjan Juma, és Kurban Niyaz szerint családtagjaikat, köztük idős szüleiket azért hurcolták el, mert ők az amerikai kormánynak dolgoznak egy olyan rádiónál, ami rendszeresen számol be független forrásokból a hszincsiangi elnyomásról. A négy újságíró közül hárman már honosított amerikai állampolgárok, a negyedik pedig zöldkártyás.

Hoja, aki 17 éve dolgozik a Szabad Ázsiának, úgy tudja, hogy nagyjából húsz családtagja az elmúlt időszakban ki-be jár a börtönből, de például fivérét, Kaisar Keyumot októberben hurcolták el. Szüleivel február óta nem tud kapcsolatba lépni. "Apám fél oldalára lebénult, folyamatos ápolásra szorul. Anyámnak nemrég lábműtéte volt, nagyon gyenge. Egyikük se követett el semmilyen bűncselekményt" - mondta.

Hoshurnak három fivérét börtönözték be. Jumának egy fivére börtönben van, egy másiknak nyoma veszett. Niyaz fivérét 2017 májusában "etnikai gyűlölet érzése" miatt csukták le. Az amerikai székhelyű Commitee to Protect Journalist (CPJ) érdekvédelmi szervezet szerint az, hogy a kínai kormány a családtagjait bünteti azoknak az újságíróknak, akik már kívül esnek a joghatóságán "kegyetlen, már-már barbár taktika". "A kínai kormánynak azonnal el kell számolnia ezeknek az embereknek a hollétéről, egészségi állapotáról, és szabadon kell engednie őket" - mondta a CPJ ázsiai ügyekért felelős koordinátora, Steven Butler. (Via Time, Washington Post)