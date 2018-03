Gigantikus pingvinkolóniára bukkantak az Antarktiszon

Hatalmas pingvinkolóniákat fedeztek fel az Antarktisz-félsziget keleti partjainál, a Weddell-tengeren lévő Veszély-szigeteken. Ez egy eléggé nehezen megközelíthető része a kontinensnek, a kolóniára műholdképek elemzésével bukkantak a kutatók, akik aztán expedíciót is szerveztek a környékre, és drónokkal is fotóztak. A felvételek elemzése alapján 751527 pingvinpárt számoltak össze a szigeteken.

Egy Adélie-pingvin a Veszély-szigeteken a kutatók drónjával. Fotó: Rachael Herman/Stony Brook University/Louisiana State University, Public Domain

A kutatók szerint nagyon fontos lenne, hogy a Veszély-szigeteket sürgősen pingvin-rezervátummá nyilvánítsák. A kutatók ugyanis 1959-ig visszamenőleg elemezték most a műholdfelvételeket, és ez alapján úgy vélik, hogy a kolónia mérete stabil. Ami nagy szó, mert a globális felmelegedés miatt az Antarktisz-félsziget nyugati oldalán ismert Adélie-kolóniák mérete jelentősen megcsappant az elmúlt években.

"Csak a pingvinek mennyisége elképesztő volt. A víz gyakorlatilag pezsgett a pingvinektől" - mesélte a felfedezésről Michael Poito, a Luisianai Állami Egyetem oktatója, a kutatócsoport tagja. "A kolónia már csak mérete folytán is regionálisan jelentős, már csupán ez is elég indok rá, hogy kiterjesszük a Weddel-tengeri rezervátumot a Veszély-szigetekre is. Mi több, azt is bizonyítja, hogy az eddigieknél jobban kell védenünk a nyugati partvidéket, ahol visszaesett a populáció" - mondta.

A gigakolónia felfedezése azért is jó hír, mert októberben pont ellentétes felfedezést tettek a Petrel-szigeteknél, ahol egy korábban negyvenezer egyedből álló pingvinkolónia friss fészekaljából csupán két egyed maradt életben. (Via The Guardian)