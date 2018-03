Mészáros Lőrinc vasúti céget vett a tolmácsától

A 24.hu azt írja, Mészáros Lőrinc felcsúti fideszes polgármester újabb vasúti céget vett. Magyarország egyik leggazdagabb emberét a szombathelyi Vasútautomatika Kft. tulajdonosaként jegyezte be a cégbíróság, az üzletrészek eddigi tulajdonosa Mészáros tolmácsa és horvátországi jobbkeze, Sakalj Ferenc, aki kanadai lakcímmel szerepel a cégpapírokban – írja a lap.

Fotó: Botos Tamás / 444

A Vasútautomatika részes volt egy Közgép-érdekeltség megszerzésében, a cég vette át a Dunántúli Távközlési és Biztosítóberendezési Építő Kft. eszközeit és dolgozóit. A szombathelyi céget 2016 áprilisában az osztrák Swietelsky GmbH hozta létre előbb Swietelsky Távközlés- és Biztosítóberendezés Építő Kft. néven, majd átnevezték Swietelsky Vasútautomatikára, végül elmaradt a Swietelsky név, és 2016. decemberében Sakalj vette a nevére a társaságot.

Az ügyletet a piacon kezdettől a mostani és a volt miniszterelnöki „legjobb barát”, azaz Mészáros Lőrinc és Simicska Lajos üzleteként tekintették, de csak most lett formálisan is Mészárosé a cég. Ugyan a Vasútautomatika a 2017. márciussal záródó üzleti évben 291 millió forint árbevételt és 529 millió forint veszteséget mutatott ki, és a saját tőkéje is félmilliárdos mínuszba csúszott, azért a Mészáros-birodalom két vasútépítő cége (R-Kord Kft., RM International Zrt.) mellett szépen megfér. (24)