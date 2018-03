Szmókerek rémálma: úgy betéptek, hogy behajtottak a III. kerületi rendőrség udvarára, azonnal elkapták őket

Bedrogozott macska a a II. kerületi rendőrkapitányság belső parkolójában?

Azonnal városi legendák születtek egy minden ízében hihetetlennek tűnő rendőri intézkedésről, ám a 444 kérdésére az ORFK elárulta, hogy a dilis sztori alapvetően igaz.

Olvasói levélben kaptunk hírt arról az állítólagos igaz történetről, hogy két fickó annyira betépett volna szerdán, hogy beparkoltak a Tímár utcai rendőrkapitányság belső, zárt rendőrparkolójába, ahol még be is szóltak volna az őket figyelmeztető rendőröknek, sőt az egyikük le is vetkőzött volna, hogy végül kiderüljön, az autójukban kábítószer, sok készpénz és egy - talán szintén bedrogozott - kutya és macska - is található.

Normális ember rávágná, hogy - talán éppen drogos - kitalációról van szó, ezért rákérdeztem az illetékeseknél. A BRFK a következőket erősítette meg:

Tegnap, vagyis március 8-án este egy óbudai rendőrautó éppen bevetésre indult, ezért kinyitották a kapitányság udvari kapuját, a rendőrök pedig kiálltak a parkolóból.



Csakhogy ezzel egyidőben - amikor a kapu még nem záródott be - egy civil kocsi fogta magát, és behajtott a rendőrség udvarára.



A járőrök azonnal igazoltatták a furcsán viselkedő autóban ülő két férfit.



A sofőr ruhájából droggyanús anyag került elő.



Az is felmerült, hogy a férfi fogyasztott is a kábítószerből, ezért mintát vettek tőle.



A sofőrt kábítószerbirtoklás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.



A fickó szabadlábon védekezik.



A rendőrség kifejezetten cáfolta, hogy a rendőrök konfliktusba kerültek volna a két férfivel: „együttműködők voltak, a rendőri intézkedésnek nem álltak ellen és nem vetkőztek le”.



A BRFK nem erősítette meg, hogy akár sok készpénzt, akár bármilyen állatot találtak volna az autóban.

Update (13:38):

És amikor már azt hitted, ebben a sztoriban nem lehet több csavar, itt egy friss információmorzsa. Az ügyben ugyanis nemcsak a rendőrséget, hanem az Illatos úti kutyatelepet fenntartó Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálatát is megkerestem. Nekik - a városi legendának hangzó olvasói levél alapján - a következő 3 kérdést tettem fel:

Vittek-e tegnap egyáltalán kutyát a telepre a III. kerületi kapitányságtól?

Ha igen, valóban felmerült-e, hogy az állatot bekábítószerezték, vagy egészen más volt a helyzet?

Ha történt egyáltalán hasonló, a kutyát azóta tényleg elhozta-e valaki?



Amire most érkezett meg a következő válasz, amit változtatás nélkül idézek:

2018.03.08.-án délután a III. kerületi rendőrkapitányság kért segítséget egy támadó eb miatt. A Szolgálatot teljesítő kollégáink az állatot befogták és beszállították a Szolgálat Illatos úti telephelyére. A két állat még az Állategészségügyi Szolgálat telephelyén tartózkodik. Sem a kutya sem a macska nem állt és nem áll semmilyen kábító/bódító szer hatása alatt.

A zárómondatot - mint újságírói karrierem legjobb hivatalos válaszmondatát - búcsúzóul még egyszer kiemelném sárgával:

Sem a kutya sem a macska nem állt és nem áll semmilyen kábító/bódító szer hatása alatt.



Hála istennek!