Öt kínai mert csak szembeszállni Hszi elnökkel

Hszi Csin-ping indul leadni a szavazatát az alkotmány módosításáról, mellyel élete végéig elnök maradhat. A 2958 fős parlamentben csak ketten mertek a javaslat ellen szavazni.Fotó: WANG ZHAO/AFP Csak az volt a kérdés a kínai parlament idei ülésszakának vasárnapi ülésén, hogy hány képviselő mer majd tartózkodni, ne adj Isten nemmel szavazni arra a javaslatra, amivel eltörölnék az elnöki cikluskorlátozást. Öt ilyen bátor ember akadt a 2958 fős parlamentben, közülük ketten mertek nemmel szavazni, hárman pedig tartózkodtak.

Így immár tény, hogy Hszi Csin-ping, akit tavaly választottak meg második ötéves elnöki ciklusára úgy, hogy a hagyományokkal szemben a párt legfőbb vezető testületébe nem szavaztak be senkit, aki öt év múlva átvehetné tőle a hatalmat, immár hivatalosan is élete végéig Kína elnöke maradhat - rácáfolva minden Kínával kapcsolatos nyugati várakozásra.

"Immár bejelenthetem, hogy a Kínai Népköztársaság alkotmányát módosító javaslat átment" - jelentette be a hangosbeszélő, amit a Guardian tudósítása szerint 20 másodperces taps követett. Ez szintén nem tűnik annyira elragadtatott ünneplésnek, legalábbis azokban az egyszemélyi diktatúrákban, amilyenné a döntéssel Kína is vált, illik hosszú percekig ünnepelni a vezért. (Via The Guardian)