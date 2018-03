Úgy cukkolják a brit rendőröket az orosz diplomaták, mintha még tartana a hidegháború

"Micsoda véletlen egybeesés! Litvinyenko és Szkripal is az MI6-nek dolgozott, Berezovszkj és Perepilicsnij pedig a brit titkosszolgálatokhoz köthető. A nyomozás részleteit pedig nemzetbiztonsági okokból titkosították" - reagált a Twitterén a legutóbbi nagy-britanniai kémgyilkossági kísétletre* Oroszország londoni nagykövetsége. Nehéz nem gúnyolódásnak venni az üzenetet, ha tudjuk, hogy Litvinyenkót a brit parlament vizsgálóbizottságának diplomatikus megfogalmazása szerint "nagyon valószínűleg" az orosz titkosszolgálatok a Kreml utasítására végezték ki radioaktív polóniummal. Ha tudjuk, hogy Borisz Berezovszkijt felkötve találták az otthonában, és a halottkém nem zárta ki az idegenkezűséget.

Ha tudjuk, hogy Alexander Perepilicsnij, aki a svájci hatóságokkal működött együtt egy pénzmosási nyomozásban, melynek szálai szintén a Kremlig értek, dzsogolás közben esett össze, és esetében se zárható ki, hogy gyilkosság áldozata lett. Ahogy Szkripal, a legutóbbi áldozat esetén is erős a gyanú, hogy az exkémet megmérgezték. A Scotland Yard legalábbis 240 tanú meghallgatását tervezi az ügyében*.

Az orosz nagykövetség - Oroszország korábbi tagadása ellenére - pedig cukkolásnak tűnő üzenetében Szkripal megmérgezését* egy az egyben a másik három, rejélyes halálesethez kötötte, melyekben minden esetben erős a gyanú rá, hogy az orosz titkosszolgálatok akciói voltak.

Ahogy a gyanú szerint Szergej Szkripal és lánya megmérgezése* is az orosz titkosszolgálatok műve lehetett. A brit kormány szombati rendkívüli ülésén elhangzottak szerint az esetre ráállított 250 nyomozó a 240 tanú azonosításán túl kétszáznál is több bizonyítékot tervez áttekinteni. A gyanú szerint Szkripalt idegméreggel mérgezték meg, a BBC értesülései szerint ennek nyomait felfedezték abban az étteremben, a Ziziben, ahol Szkripal és lánya pár órával rosszullétük* előtt ebédeltek. (Via The Guardian)

*Helyesbítés 10:54: A cikk eredeti változatában Szergej Szkripalról és lányáról is azt állítottam, hogy meghaltak. Pedig nem, jelenleg még kórházban ápolják őket a mérgezés után. Elnézést.