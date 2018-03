Idegmérget használták az egykori orosz kém megmérgezéséhez Angliában

Hétfőn megmérgeztek egy árulásért elítélt orosz kémet Angliában. Szergej Szkripalt és a társaságában lévő, szintén súlyos állapotba került, harmincas éveiben járó lányát az angliai Wiltshire megyében lévő Salisbury kerületi kórházának sürgősségi osztályára szállították.



Az orvosok sokáig nem tudták megállapítani, mi okozta a mérgezést, de most már tudják: idegméreg. Az apa és lány állapota jelenleg is kritikus, és a helyszínen először megjelenő rendőr állapota is súlyos.

Az idegméreg rendkívül erős, általában a szájon vagy az orron keresztül jut a szervezetbe, de a szemen és a bőrön keresztül is fertőzhet. A brit rendőrség szerdai sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy azonosították a mérget, és azt is, hogy kifejezetten a kórházban lévő két személy - azaz az egykori kém és lánya - volt a mérgezés célpontja.

Szergej Szkripal egykori orosz kémet korábban hazájában elítéltek, amiért titkosügynökökről adott át információkat a brit titkosszolgálatoknak. Szkripal korábban az orosz katonai hírszerzésnél dolgozott, ezredesi rangban. Oroszország tagadja az érintettségét az ügyben. (BBC)