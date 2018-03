Jutalmat kapnak a postások, ha a választás előtt kézbesítik az Erzsébet-utalványokat

Múlt héten közölte a kormány, hogy „szeretnék, ha minden magyar, így a nyugdíjasok is részesülhetnének a növekvő gazdasági eredményekből”, ezért a nyugdíjasok 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt kapnak.

2016. december: a Magyar Posta Zrt. munkatársa viszi a nyugdíjasoknak kézbesítendő Erzsébet-utalványokat tartalmazó borítékokat és Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét Budapesten. A 10 ezer forintnyi Erzsébet-utalvánnyal a kormány a nyugdíjasokat támogatja. (Fotó: Balogh Zoltán / MTI) Fotó: Balogh Zoltán

De az is fontosnak tűnik, hogy a sikeres kormányzás jótékony hatását már az április 8-ai választás előtt érezhessék a tisztelt választópolgárok. Ezért a kézbesítésért felelős Magyar Posta először azt adta utasításba, hogy „a kézbesítést ütemezetten, március 29-ig kell végrehajtani”, most pedig jutalmat is kilátásba helyezett.

A 24.hu cikke szerint eltérő az összeg, ha sikeresen kézbesítik a 10 ezer forint Erzsébet-utalvány tartalmazó borítékot, illetve ha csak értesítőt hagynak a címen. Előbbi esetben darabjáért 50, utóbbinál csak 20 forint jár.

A kézbesítés már megkezdődött.