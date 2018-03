30 körözés után visszatért Tenerifére a Budapestre induló Wizzair-járat, mert meghibásodott a gép csomagtérének ajtaja

Tegnap Budapest helyett ismét Tenerifén szállt le a Wizzair Terinféről induló járata. Eleve késve érkezett a gép Budapestről, de az indulás előtt a kapitány bemondta, hogy valami gond van a gép csomagterének ajtajával, nem csukódik rendesen, a földi személyzet dolgozik azon, hogy elindulhassanak. Végül ha késéssel is, de felszálltak. Kovács József Attila, az egyik utas azt mesélte, hogy egyszercsak észrevették, hogy harmadszor bukkan fel ugyanaz a hegycsúcs, mert köröznek a levegőben. A kapitány be is mondta, hogy a csomagtér ajtajának a szenzora jelez, hogy valami nem ok. Ezért köröznek, hogy a biztonságos landolás miatt elégessék a gép üzemanyagának egy részét, majd visszatérnek Tenerifére.

Nagyjából 30 kört tettek meg, ahogy azt a tenerifei magyarok Facebook-csoportjának egyik, a problémát hamar érzékelő tagja rögzítette is:

Kovács József Attila szerint a kapitány végig korrekten tájékoztatta őket, nem volt pánik. Másfél óra után tértek vissza, a leszállás után még egy órát a gépben kellett várakozniuk. A Wizzair elszállásolta őket egy szállodában éjszakára, azóta viszont kevés információjuk van arról, hogy mikor indulhatnak, valószínűleg öt óra körül. Itthon a télbe érkeznek meg.