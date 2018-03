Ha körülményesen is, de kiderült a magyar álláspont az Angliában megmérgezett volt orosz kettős ügynök és lánya ügyében

Ha valaki arra volt kiváncsi, hogy mit gondol a magyar kormány Szergej Szkripal volt orosz kettős ügynök és lánya megmérgezésének ügyében, akkor eddig ezt találta:

Ha valaki gondosabb keresett, akkor azért talált egy közleményt a Külügytől, amiben elítélik a Szkripal elleni idegméregtámadást, amit a nemzetközi normák és a vonatkozó Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény megsértésének tekint a magyar diplomácia, de úgy, hogy sem Szkripal nevét, sem Oroszországot nem említik.

Orbán Viktor pedig tegnap úgy indult harcba Brüsszel ellen, hogy előtte megemlítette, hogy Nagy-Britannia szuverenitását támadás érte, de annyira általánosan, hogy az bármi lehetett. „Magyarország azt az álláspontot fogja képviselni Brüsszelben, hogy szilárdan ki kell állni Nagy-Britannia mellett a szolidaritás jegyében", mondta, hozzátéve, hogy nem fogadható el, hogy bármely európai uniós vagy NATO-tagállam polgárait támadás érje hazájuk területén, mint ahogy ez most megtörtént.

Aztán Orbán rögtön azzal folytatta, hogy

„de a döntő kérdés, amivel a csúcson foglalkoznunk kell nyilvánvalóan nem ez, hanem a bevándorlás”.

A britek egyértelműen az oroszokat teszik felelőssé a merényletért, az oroszok ezt visszautasítják, egyelőre kölcsönösen kiutasítottak 23 diplomatát. A britek melletti szolidaritásban sokan tovább mentek a magyar kormánynál, az Orbán által nagyra tartott lengyelek külügyminisztere, Jacek Czaputowicz a német kollégájával tartott közös sajtótájékoztatón például határozott lépéseket és Oroszország felé világos jelzést szorgalmazott. Az igaz, hogy pont az orosz viszonyban elég más álláspontot képvisel a magyar és a lengyel kormány.

Megkérdeztük tehát Szijjártó Pétert, hogy mi a magyar álláspont. Hiszen ha Orbán Viktor arról beszélt, hogy Nagy-Britannia szuverenitását támadás érte, akkor azzal egyértelműen arra utalt, hogy külföldről szervezhették a merényletet. A britek pedig egyértelműen az oroszokat tartják a felelősnek, a magyar kormány is egyetért-e ezzel?

Szijjártó Péter azt mondta, hogy az EU külügyminisztereinek hétfői tanácsülésén Boris Johnson részletes tájékoztatást adott a nyomozás állásáról és arról, hogy szerintük Oroszország áll a támadás hátterében. „Ezután elfogadtunk egy közös nyilatkozatot, amiben világossá tettük, hogy komolyan vesszük a britek értékelését, és szövetségesként kiálltunk mellettük" - mondta Szijjártó, hozzátéve, hogy az ülésen,

„egy tőlünk földrazjilag nem távoli ország külügyminisztere vette fel, hogy jó lenne, ha a britek a szövetségesekkel megosztanák a bizonyítékokat is”.

Szijjártó szerint nem bizalmatlanság miatt, hanem egyszerűen azért, hogy ha egy szövetségest ért ilyen támadás, „akkor azt gondolta a miniszter kolléga, azt gondolom, hogy helyesen, hogy a bizonyítékoknak azt a részét, aminek az átadása nem befolyásolja negatívan a nyomozás eremdényességét, azt osszák meg velünk is”.

Szijjártó hozzátette, hogy erre egyelőre nem került sor, de „mi ezt nem is szorgalmazzuk, mert a briteknek fontosabb dolguk is van annál, mint hogy nekünk bizonyítékot szolgáltassanak”. Majd azt mondta, hogy az EU-s külügyminiszteri tanácskozás előtt a NATO Északi Tanácsa szintén egy közös nyilatkozatban állt ki a britek mellett. „Tehát NATO- és EU-tagként is világos álláspontot foglalunk el ebben a kérdésben, amiben egyértelműen a britek szuverenitása elleni támasként értékeljük a történteket.”

Az EU-s külügyminiszterek által elfogadott nyilatkozatban egyébként az szerepel, hogy határozottan elítélik a Szkripal és lánya ellen idegméreggel elkövetett, március eleji támadást, amely miatt egy brit rendőrt is kórházba kellett szállítani súlyos mérgezéses tünetekkel.

"Ezen meggondolatlan és törvénytelen cselekedet veszélybe sodorta számos állampolgár életét. Az Európai Unió rendkívül komolyan veszi a brit kormány értékelését, miszerint valószínűleg Oroszország felelős a történtekért" - idézte az MTI a szöveget.

Az uniós külügyminiszterek megdöbbenésüket fejezték ki az orosz fejlesztésű, katonai célokra is használható minőségű idegméreggel elkövetett támadás miatt, amire több mint hetven éve nem volt példa európai földön. Az is szerepel a szövegben, hogy a vegyi fegyverek alkalmazása minden körülmények között teljességgel elfogadhatatlan, jogsértő és komoly biztonsági fenyegetést jelent.

A külügyminiszterek felszólították Oroszországot, hogy válaszoljon a támadással kapcsolatos kérdésekre, és adjon azonnali, teljes körű tájékoztatást a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnek (OPCW) a Novicsok hatóanyag fejlesztési programjáról.



A támadás áldozataira március 4-én találtak rá az angliai Salisburyben, és azóta is válságos állapotban kezelik őket. A támadáshoz olyan típusú idegmérget használtak, amelyet a szovjet hadsereg fejlesztett ki a hidegháború alatt. Az oroszok tagadják, hogy ők állnának a háttérben.