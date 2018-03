Megkérdezték a kormányt, mikor hozzák nyilvánosságra az Eliosról szóló OLAF-jelentést, és alighanem álmodból felriasztva is kitalálnád a választ

A DK képviselője, Vadai Ágnes nyújtott be egy írásbeli kérdést Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek, azt tudakolván, hogy mikor hozzák nyilvánosságra az Elios ügyleteiről szóló OLAF jelentést.

Mint írta, korábban is kérdezte már ezt a minisztertől, de akkor helyette Fónagy János államtitkár „valószínűleg még az MSZMP-s berögzülései miatt egy az egyben Gulyás Gergely iránymutatása szerint válaszolta meg” a kérdést. (Gulyás volt az, aki sorvezetőt küldött a fideszeseknek, hogy mit kell mondani, ha az Elios-ügyről kérdezik őket, amit aztán Hollik István élőben be is mutatott.)

Vadai ezután kérdésében hosszan ismerteti az Elios-ügyet, illetve hogy a kormány milyen proaktív volt, amikor a 4-es metróról szóló OLAF-jelentés nyilvánosságra hozásáról volt szó, majd feltette két kérdését is:

Mikor hozzák nyilvánosságra az Elios Innovatív Zrt . ügyleteiről szóló OLAF jelentést?

Mint ahogyan Csepreghy Nándor a 4-es metró kapcsán tette, mikor áll ki állami vezet ő és kéri számon az Orbán-Tiborcz klán bűneit?



A képviselő kérdésére ismét Fónagy államtitkár próbált meg válaszolni, erre futotta neki:

„Ahogy az Ön és a többi ellenzéki politikus társa kérdéseiből és akcióiból is nyilvánvalóan látszik, ez az egész semmi másról nem szól, csak a kampányról. Brüsszel odadobott a magyar ellenzéknek egy kampányjelentést.”



