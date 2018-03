Orbán Viktor: A következő évek fontos feladata, hogy a Soros-birodalmat kiszorítsuk Magyarországól

Március 15-én elmondott beszédében Orbán Viktor már bejelentette, hogy a választások után erkölcsi, politikai és jogi elégtételt fognak venni, szerdára pedig már a kormány eljutott odáig, hogy közleményben írják meg, a „a Soros szervezetek működését be kell tiltani”.

Ezt a narratívát vitte tovább Orbán Viktor, aki miközben nem kormánypárti újságíróknak sok éve nem hajlandó interjút adni, a kistérségi Híd TV-nek adott egy „exkluzív interjút”, és ebben elmondta, hogy a következő évek fontos feladata a Soros-birodalom kiszorítása Magyarországról:

Hogy ez pontosan mit jelent, az nagy kérdés, mivel a Fidesz unásig ismételt logikája alapján az összes ellenzéki párt, számos civil szervezet, a CEU és a független sajtótermékek is a Soros-birodalom részesei. Orbán egyszer már beszélt kiszorításról, 2016 végén, igaz, akkor csak azt mondta, hogy 2017 szemben a Politico jóslatával nem Soros György éve lesz, hanem róla fog szólni, azaz Soros és az általa szimbolizált erők kiszorításáról.

Orbán az interjúban beszélt ezen kívül arról is, hogy a választás a falvak és kisvárosok sorsát tekintve is fontos, és egyszerű kérdés áll előttünk a választáson: nemzeti kormányunk lesz-e, amelyik érti a magyar élet mélyebb összefüggéseit, vagy pedig Soros György jelöltjei kapnak bizalmat, és ők fognak kormányt alakítani. „Hiszen Magyarország egy értékes ország, és másoknak is fáj rá a foguk” – jegyezte meg Orbán Viktor.

Majd azzal folytatta, hogy vannak a Soros György birodalmához tartozó szervezetek, melyek bevándorlóországot csinálnának itt, és akkor nem Magyarország lenne az első, hanem a bevándorlók.

Orbán ezután elmondta, hogy azt szerenték, ha továbbra is azok lennének többségben Magyarországon, akiknek Magyarország az első, ehhez azonban nemzeti kormányra van szükség, nemzeti kormányt pedig csak maga a nemzet, vagyis a választópolgárok hoznak létre, majd hozzátette, bízik benne, hogy a falusiak és a kisvárosban élők is átlátják ennek az ügynek a fontosságát.

Majd, hogy még egyértelműbb legyen, elmondta: arról kell dönteni, hogy a forrásokat és a pénzt a falvakra és a kisvárosokra költse az állam vagy inkább bevándorlóországot építsenek belőle.