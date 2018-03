Csak a fenyegetés maradt

Magyarország miniszterelnöke olyan beszédet mondott a nemzeti ünnepen, mintha egy világháború közepén lennénk. Szokatlanul röviden beszélt, de nem is akart sokat állítani. Ennyire egysíkú előadást még nem tartott tömegrendezvényen, semmi mást nem hajtogatott, mint hogy

mindenkinek félnie kell.

Az egész beszéd lényege összefoglalható ezzel a mondattal: "Nyugat-Európában még a mai fiatalok életében kisebbségbe kerülnek a fehérek, és Magyarországon is ez lesz, hacsak nem győz a Fidesz az április 8-i választáson."

Ihol jönnek

Már a 2010-es és a 2014-es választási kampányban is azzal hergelte az embereket, hogy a szavazás történelmi léptékű lesz, és elveszik az ország, ha nem a Fidesz győz. A fő különbség az akkori mondandóihoz képest az, hogy már nem az elszegényedéstől vagy a rendőrállamtól kell szerinte tartani, hanem afrikai és közel-keleti emberektől. Mondott tízmilliókat és tízezreket is, akik szerinte gyorsan ide akarnak jönni, és azt is megjósolta, hogy nem lehet majd magyarul beszélni Magyarországon, ha nem szavaz elég ember a Fideszre.

Korábban mindig tartott valami bevezetőt, amiben gazdasági eredményekkel, remek új törvényekkel, fantasztikus statisztikákkal dicsekedett, de most előre szólt, hogy nem tér ki ezekre. Azt mondta, hogy annyira félelmetes a helyzet, annyira reális, hogy a magyarságot kiszorítják az afrikaiak, hogy amíg ez nem oldódik meg, addig nincs értelme másról szólni.

Aki nem fideszes, az Soros György embere

Politikai helyzetértékelése sem volt ennél a paranoiás lázálomnál kidolgozottabb: azt állította, hogy minden jelölt, aki nem a Fidesz jelöltje, az Soros György embere. Ha nem annak látszik, akkor is az, csak álruhában van. Az ellenzék össze fog fogni szerinte, de ha nem fognak össze, a háttérben akkor is összefognak majd.

Áprilistól megtorlás lesz

Már országértékelő beszédében is célozgatott arra, hogy nem végtelen a türelme a kormány kritikusaival szemben. Akkor így fogalmazott: "A magyar nép nagylelkűségét és mély toleranciáját mutatja, hogy sértetlenül és vidáman élhetik az életüket közöttünk azok, akik ennek a tervnek a végrehajtásán mesterkednek. Nos, persze azért ezt nem fogjuk tétlenül nézni. Nem vagyunk birkák, akik csendesen álldogálva várják, hogy beteljesüljön rajtuk a végzetünk. Természetesen harcolni fogunk, és ha kell, egyre erősebb jogi fegyvereket vetünk majd be."

Most ezt a gondolatát még fenyegetőbbre vette: "A választás után természetesen elégtételt fogunk venni, erkölcsi, politikai és jogi elégtételt is."

Ez a fenyegetés mindenkire vonatkozott, aki nem fideszes, hiszen mindenki Soros ügynöke, aki nem fideszes, mondta néhány másodperccel korábban.

Nincs más, semmi más, csak az idegen hordák fenyegetése

Orbán beszéde megmutatta a Fidesz kampányának irányát: semmi másról nem szabad beszélni, mint hogy idejönnek a feketék és az arabok, ha nem a Fidesz nyer. Bármilyen kérdés, kétely, kritika felmerül, azt kell rá mondani, hogy először meg kell állítani a migránsokat. Addig nincs iskola, nincs kórház, nincs adózás, nincs közvilágítás, nincs semmi olyan, amiről a politika békeidőben szólni szokott. A magyarországi élet minősége teljesen érdektelen, mert háború van, rendkívüli állapot. A rengeteg migráns miatt.

Mindezt egy olyan helyzetben adják elő, amikor meredeken csökken az Európába érkező bevándorlók száma. Az ENSZ migrációval foglalkozó ügynöksége szerint 2015-ben 1,26 millió, 2016-ban 0,36 millió, 2017-ben pedig 0,17 millió bevándorló érkezett Afrikából és a Közel-Keletről Európába.

Orbán Viktor kitalált egy világháborút magának, ami nem létezik. Kitalált Soros György személyében egy ellenséget is, aki a Fideszen kívül mindenkit mozgat Magyarországon, és akit ezúttal csak "Gyuri bácsi"-nak nevezett előadásában.

A Fidesznek annyi érve maradt maga mellett, hogy egy bizonyos Gyuri bácsi ideküldi a négereket.