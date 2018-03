Zuckerberg megtörte a csendet, és elismerte, követtek el hibákat

Magyar idő szerint szerda este Mark Zuckerberg megtörte a napokon át tartó, egyre kínosabbá váló hallgatását, és egy hosszú Facebook-posztban mondta el álláspontját a Cambridge Analytica leleplezése után kitört botrányról, ami komolyan ártott a Facebooknak is.

Röviden összefoglalva arról van szó, hogy a CA a gyanú szerint a Facebookról 50 millió felhasználó adatait szerezhette meg, majd használhatta fel politikai kampányok során, miközben a Facebook vélhetően nagyon keveset tett azért, hogy ezt megakadályozzák. Az ügyről részletesebben itt írtunk.

Zuckerberg posztjában azzal kezdi, hogy még dolgoznak azon, hogy pontosan megértsék, mi történt, és hogy biztosak lehessenek abban, hogy hasonló nem történhet még egyszer. Majd kitér arra, hogy a jó hír az szerinte, hogy már évekkel ezelőtt meghozták azokat a lépéseket, ami miatt pont ugyanúgy, ahogy a CA jutott hozzá a felhasználók adataihoz, ma már nem lenne lehetséges.

Ugyanakkor követtek el hibákat, és még bőven van mit tenniük, írta mellé.

Posztjában ezután felvázolta az események láncolatát, egészen 2007-től kezdve, amikor bevezették a Facebook Platformot, ami révén külső fejlesztők is gyárthattak adatokat begyűjtő alkalmazásokat az oldalra. Ezt használta ki 2013-ban a Cambridge Egyetemről Aleksandr Kogan, aki egy személyiségjegyekre épített kvíz segítségével több millió ember adataihoz fért hozzá. 2014-ben azonban ezt a lehetőséget lezárta a Facebook, onnantól drasztikusan csökkentették azon adatoknak a mennyiségét, melyhez külső alkalmazások hozzáfértek, valamint innentől kezdve alkalmazások nem kérhették el a felhasználók ismerőseinek adatát. Kogan tesztjét ugyanis csak 300 ezren töltötték ki, de az ő ismerőseik adatait is behúzta az alkalmazás, így jött össze az 50 milliós szám.

2015-ben tudták meg a Guardian újságírójától, hogy Kogan megosztotta az adatokat a Cambridge Analytica nevű politikai adatelemző céggel. Ez már akkor ellene volt a Facebook szabályzatának, szóval kizárták Kogan alkalmazását az oldalról, és Zuckerberg szerint felszólították Kogant és a CA-t, hogy töröljenek minden adatot és erről mutassanak be megfelelően hiteles igazolást is. Ezt elmondása szerint meg is tették.

Majd azzal folytatja a Facebook alapítója, hogy múlt héten a New York Times, a Guardian és a Channel 4 arról tudósított, hogy a CA mégsem törölte az adatokat. Ekkor tiltották ki a céget a platformról, de közben a CA azt állította, hogy igenis töröltek mindent, és belementek abba, hogy egy digitális auditáló vállalat járjon ennek utána.

Zuckerberg szerint ez az eset egyrészt Kogan, a CA és a Facebook közötti bizalmi kapcsolat megtörése volt, másrészt viszont a Facebook és a felhasználók közötti bizalmi kapcsolaté is. Ezt pedig most helyre akarják hozni: ugyan szerinte a legfontosabb lépéseket már 2014-ben meghozták, de most további lépések jönnek. Egyrészt utánanéznek annak, hogy a 2014-es átállás előtt milyen alkalmazások szedtek még le nagy mennyiségben adatot az oldalról, és minden gyanús alkalmazás esetében teljeskörű vizsgálatot fognak elrendelni. Ha pedig bármiféle visszaélést találnak utólag, a fejlesztőket ki fogják tiltani oldalról.

Másrészt még tovább szűkítik a fejlesztők számára hozzáférhető adatok körét. Például a fejlesztők többé nem fognak tudni hozzáférni azoknak az adataihoz, akik nem használták az adott alkalmazást legalább három hónapja. Másrészt bejelentkezésénél még kevesebb adathoz fog csak hozzáférni minden fejlesztő, és a következő napokban további változtatások jönnek még.

Harmadrészt a következő hónapban látható helyre teszik az eszközt, amely révén mindenki könnyen át tudja majd tekinteni, hogy mely alkalmazások mely adataihoz férnek hozzá, és állítani is tud rajta. Erre amúgy eddig is volt lehetőségünk, a beállítások alatt lehetett megtalálni ezt az opciót, de most a hírfolyam tetejére fog kerülni.

Akadhat még gond bőven

Ezzel azonban nem feltétlen ér véget Zuckerbergé vesszőfutása: a Facebookot már 2011-ben tájékoztatták arról, hogy kihasználják a gyenge pontjait, de a közösségi portál akkor azt állította, hogy nem lát okot a módszerek megváltoztatására - állította szerdán egy, a felhasználók adatainak védelméért küzdő osztrák aktivista.

Max Schrems, aki több ügyben is európai bíróságokhoz fordult a felhasználók adatvédelmének megerősítése érdekében, azt mondta az AFP francia hírügynökségnek, hogy a most kipattant botránnyal kapcsolatos adatfelhasználásnál pontosan ugyanazokat a módszereket használták, amelyek miatt feljelentést tett 2011-ben az Ír Adatvédelmi Hatóságnál.

Max Schrems elmondta, hogy akárcsak 2011-ben, 2012-ben is hétórás értekezleten vett részt a Facebook képviselőivel, hogy megvitassák a hasonló alkalmazások kiváltotta aggodalmakat, de az utóbbiak állították, hogy nem látnak semmilyen problémát.

"Egyértelműen azt mondták, hogy nézetük szerint azzal, hogy valaki használja a hálót, beleegyezik abba a helyzetbe, hogy mások olyan alkalmazást telepítenek, amellyel összegyűjtik az adataikat" - tette hozzá Max Schrems.

"Több ezer alkalmazás van, amelyek pontosan ugyanezt művelik, az egyetlen, amiért erről beszélünk, az az, hogy Donald Trump amerikai elnökkel kapcsolatos"."Lehet, hogy nem is ez a legnagyobb ügy" az aktivista szerint.

Schrems jelenleg egy új szervezetet alapít NOYB (None Of Your Business, Nem a Ti Ügyetek) néven, amelynek az lesz a feladata, hogy segítséget nyújtson magánszemélyeknek a jogaik védelméhez az Európai Unió májusban életbe lépő új szabályainak megfelelően. (via MTI)