Már Mark Zuckerberg szerint is meg kéne regulázni a Facebookot

Napokig hallgatásba burkolózott a Cambridge Analytica botrányának kirobbanása után Mark Zuckerberg. Ez végülis érthető, elég hamar nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy az ötvenmillió Facebook-felhasználó adatainak illetéktelen megszerzésében a Facebook is bűnös, vagy legalább csendestárs.

Zuckerberg végül szerdán megtörte a hallgatását. A Facebookon publikált posztjában még csak a konkrét esetre reagálva ismerte be a Facebook felelősségét, de mert négy amerikai sajtóorgánumnak is interjút adott, nem kerülhette el a további kellemetlen kérdéseket. "Nem igazán tudom megmondani. Remélem az átvilágítás után többet fogunk tudni erről" - felelte például a Wired kérdésére, hogy mennyire biztos abban, hogy a felhasználók adatai nem kerülhettek az orosz kémek kezébe.

A Recode-nak nyilatkozva már arról beszélt, hogy kész vallomást tenni az amerikai törvényhozás vizsgálóbizottságai előtt, már ha egyáltalán ő a legalkalmasabb személy, akit meghallgathatnak ezekben a kérdésekben.

A CNN érdeklődésére, hogy lehetett-e szerepe a 2016-os amerikai elnökválasztás kimenetében az oldalának, azt felelte, hogy ez nehéz kérdés, "nehezen tudom teljes mértékben megítélni ezt". A hírtévé azt is megkérdezte, hogy szerinte szükség van-e a Facebook és más közösségi oldalak működésének törvényi szabályozására. "Őszintén, nem vagyok biztos benne, hogy nem kéne szabályozni minket" - ismerte be.

A Recode-nak nyilatkozva végre bocsánatot is kért a történtekért. "Cserbenhagytuk a közösséget. Szörnyen érzem magam emiatt, és nagyon sajnálom" - mondta. A New York Timesnak nyilatkozva azzal védekezett, hogy senki se látta előre, hogy ez lesz. "Ha a Facebook indulásakor bárki azt kérdezi tőlem, hogy a fő feladatunk az, hogy meggátoljuk a világ kormányait abban, hogy más országok választásaiba beleavatkozzanak... hát nincs az az Isten, hogy 2004-ben a kollégiumi szobámban eszembe jutott volna, hogy majd ezzel kell foglalkozzak" - mondta. (Via Axios)