Film és sorozat is készül a Gawker médiabirodalmának megdöntéséről, és az egész mögött álló bosszúálló milliárdosról

Jó sokszor írtunk már a XXI. századi netes média talán legdrámaibb sztorijáról, a senkit és semmit nem tisztelő, mindenkiről mindent megíró, a csúcson 400 millió dolláros értékűre becsült, majd egy lebuktatása miatt dühös meleg milliárdos tízéves bosszúhadjárata végén pár hónap alatt megsemmisített Gawker Media blogbirodaloméról. (Ez itt például egy hosszú, összefoglaló TLDR a témáról.) Most úgy tűnik, hogy az amerikai filmipar is visszaigazolja azt a megérzésünket, hogy ez az utóbbi évtizedek legerősebb médiasztorija, most kiderült ugyanis, hogy két párhuzamos filmes/tévés projekt is indul a feldolgozására.



A sztorit - aminek a három főszereplője a Gawker-alapító Nick Denton, az Amerikában újmédia-cápává vált brit-magyar meleg exújságíró, Hulk Hogan pankrátor, aki az amatőr portnófilmjéből közölt részlet miatt pert indított, és Peter Thiel Szilícium-völgyi meleg milliárdos, a Paypal és a Facebook egyik alapítója, akiről a sztori csúcspontján derült ki, hogy igazából ő fizet mindent és áll az egész per mögött - két nehézsúlyú csapat akarja filmre vinni.

Az egyik projekt rendezője a Modern családot is rendező Jason Winer, a producerei pedig a Chicagót, a Hajlakkot és a Footloose-t is jegyző Neil Meron-Criag Zadan páros. A munkacíme egyelőre Gawker v. Thiel, és azt terjesztik, hogy a háttérben mozgó főszereplőkre, azaz Dentonra, Thielre és a blogbirodalom bukásához vezető posztot író A.J. Daurelióra koncentrál majd.

Peter Thiel és Nick Denton

A másik projekt gazdája David Neumann, a Walt Disney TV korábbi elnöke, Ez Ryan Holyday a témáról szóló, Konspiráció című könyvére támaszkodik.



"A Konspirációban megvan az a nagyszabású sztori és azok a karakterek, ami a Közösségi hálóhoz hasonlóan Oscar-esélyessé tehetik a filmet"

- nyilatkozta Neumann a Varietynek. Ezzel együtt még nem döntötték el, hogy végül egy darab mozifilmet vagy tévés minisorozatot csináljanak belőle. Ez nyilván függni fog a felhajtott pénz mennyiségétől is.

A Gawker történetének nem ezek lesznek az első filmes feldolgozásai, a Netflix tavaly mutatott be egy dokumentumfilmet a témában.

A Gawker Media által kiadott cink.hu alapítójaként remélem, hogy a filmekben lesznek a távoli és gyanús Budapesten játszódó kőkemény jelenetek is. A Magyarországhoz érzelmileg kötődő Denton ugyanis a kezdetektől fogva Budapestre telepítette a blogbirodalma fejlesztő részlegét.

E cikkhez meg akartam kérdezni Dentont arról, hogy minek örülne, ha melyik színész játszaná el őt, de azt válaszolta, hogy ez a téma egyáltalán nem érdekli.