Egyre keményebb a kampány: Caramel együtt zenélt a fideszes jelölttel Erzsébetvárosban

Nem könnyű kampányidőszakban rendes billentyűst találni, főleg ha valaki pont az Erzsébetvárosban lép fel, ahol már tej és a tojás után már a kutyaszaros zacskók kiosztását is a fideszes jelölt vállalta magára. Szombaton Caramel is azt látta a legjobbnak, ha Bajkai István kíséretére énekel.

Bajkai István régi ismerőse Orbán Viktornak. Ott volt már a Fidesz alapításnál, később pedig az általa vezetett SBGK Ügyvédi Iroda képviselte Orbán Viktort, Orbán Ráhelt és Tiborcz Istvánt is fontos jogi ügyekben, sajtóperekben is. Ha az ellenzéknek nem sikerül megegyznie az 5. számú egyéni választókerületben, akkor még a parlamentbe is bezongorázhatja magát.