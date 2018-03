Szintet lépett Bajkai: a tojás és a tej után most kutyaszaros zacskókat osztogatott a VII. kerületi lakóknak

Március 10-én csak egy VII. kerületi lakcímkártyát kellett felmutatniuk Erzsébetváros választópolgárainak, és máris hozzájuthattak egy ingyenes kutyapiszok-gyűjtő zacskóhoz - erről olvasónktól értesültünk. Ez egy újabb lépés Bajkai István, a választókerület fideszes jelöltjének kampányában. Bajkai, Orbán Viktor családjának ügyvédje korábban saját nevével ellátott, elmondása szerint saját pénzén vásárolt tojással és ingyentejjel is kedveskedett a kerület lakóinak. Az élelmiszerosztás mellett a fideszes jelölt két olyan alapítványnak is adna lakásokat a kerületben, amelyek a rászorulóknak segítenek - és egy kicsit a Fidesznek is.