Húsz kilométert se képesek közbeavatkozás nélkül megtenni az Uber önvezető autói

A Waymo, a Google önvezetőautó-projektjének járművei átlagosan 9000 kilométert tettek meg emberi beavatkozás nélkül. A Cruise, a GM önvezető autójával 1900 kilométert. Az Uber önvezető autóival egyelőre a cég visszafogott, 21 kilométeres célját se sikerült teljesíteni. Ez utóbbi a New York Times birtokába került száz oldalnyi belső dokumentumból derült csak ki, és a cég két, neve elhallgatását kérő munkatársa is megerősítette. A Waymót és a General Motorst Kaliforniában, ahol tesztelnek, a törvény kötelezi az adatok nyilvánosságra hozatalára. Az Uber ott csak 2017-ben kezdett tesztelni, és egyelőre nem ment annyit, hogy közölnie kéne az adatokat.

Arizonában, ahol a legtöbb tesztjét végzi, és ahol egyik járműve halálra gázolt egy nőt, nincs ilyen előírás, és általában is szabályozatlan az önvezető járművek kérdése. Végez itt teszteket a Waymo is, Phoenix elővárosaiban már személyzet nélküli autóik járnak.

Azok, amik Kaliforniában már átlag 9000 kilométert tettek meg beavatkozás nélkül. Nem húszat se, mint az Uber autói. De mert a cég már az év végén el akarja indítani az sofőr nélküli szolgáltatását, az arizonai szabályozatlanságot kihasználva erőltetett ütemben fejlesztettek. Önbizalomban nem volt hiány, Dara Khosrowshahi, a cég új vezérigazgatójának április elejére tervezett phoenixi látogatásár "Az 1. Mérföldkő: Magabiztosság" névre keresztelték.

Khosrowashi április elején végül nem fog Phoenixbe látogatni. A cég szerint nem a baleset, hanem "egyeztetési problémák" miatt mondták le az utat, még a baleset előtt.

A Times birtokába került dokumentumok alapján az Uber eleinte két csoportban tesztelte a kocsikat. Egy kisebb csapat extrém helyzetekben tesztelt, amikor emberi beavatkozás nélkül a jármű balesetet szenvedett volna. A másik csoport utasokat is szállított, ők azért avatkozhattak be gyakrabban, mert az "utasélményre" is figyeltek, vagyis kerülték a hirtelen fékezéseket és más zavaró manővereket. És bár a teszteredmények nem javultak, a két csoportot tavaly október táján összeolvasztották, hogy "a lehető leghamarabb" elérhessék céljukat. Ezzel egyidőben a korábban kétfős személyzetet is megfelezték. Ez sem példátlan az iparágban, de a Waymónál új rendszerek telepítésekor vagy új helyszíneken a mai napig kétfős személyzettel dolgoznak.

A személyzet egyik tagja a sofőr, akinek készen kell állnia, hogy bármikor átvegye a vezetést. A másik az érzékelők adatait figyeli, jegyzetel, stb. Az Ubernél annak ellenére a sofőrre bíztak ilyen feladatokat is, hogy járműveikben elég gyakran kell közbeavatkozni. Emiatt, és mert egyedül könnyen elbambulnak a monoton vezetésben, a tesztvezetők is aggódtak. Aztán persze voltak olyan tesztvezetőik is, akik kevésbé aggódtak. Egyikük lebukott, amikor elaludt a volán mögött, egy másik pedig lelkesen légdobolva hajtott át egy kereszteződésen.