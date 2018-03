Van emberem, aki kanállal kiszedi a szemgolyót

Február eleje óta foglalkozik élénkebben a nyugati sajtó a Szíriában szolgáló orosz zsoldosokkal, akik egy Wagner nevű magáncég alkalmazásában katonáskodnak. Akkor ugyanis az egyik egységük egy olyan kurd katonai bázisra támadt, ahol amerikaiak szolgáltak, mire az USA bombázókat vezényelt ellenük, és több tucatnyian, egyes beszámolók szerint több mint százan elestek közülük.

A Szabad Európa Rádió most először szólaltatott meg Szíriában szolgáló orosz zsoldosokat, akik a Wagner csoport alkalmazásában állnak. Hárman beszéltek közülük az újságírókkal, nevük elhallgatását kérve.

Azt mondják, hogy körülbelül kétezren lehetnek, akik nem az orosz hadsereg tagjaként, de orosz állampolgárként látnak el fegyveres szolgálatot Szíriában.

Vicceltek is a számokkal: „Eredetileg hatezer orosz fegyveres volt Szíriában, de miután bejelentették, hogy csökkentik a létszámot, ez a szám nyolcezerre mérséklődött” – mondta az egyikük, aki szerint a hivatalos orosz állomány részleges visszavonása kamu volt, és most velük együtt már nyolcezer orosz szolgál Szíriában.

Donyecktől az Eufráteszhez

A zsoldosok többsége korábban Ukrajnában harcolt, ahol elvben önkéntesek voltak a donyecki felkelők oldalán. Az egyikük szerint lehet abban a feltételezésben valami, hogy azért küldték őket az ukrán háborúból Szíriába, mert nem akarták, hogy az erőszakos veteránok otthon zavart keltsenek. Azt ugyanis elismerték, hogy nem könnyű emberekről van szó.



Már 2013-ban, jó két évvel a hivatalos orosz beavatkozás előtt megjelentek orosz zsoldosok a szír polgárháborúban. Hivatalosan olajkutak őrzésére szerződtek. Néhány hónapon belül nagyon sokan elestek közülük, a túlélők 2013 októberében mind hazamentek, a társaság szervezőit pedig három év börtönre ítélték Oroszországban.

A Kreml-közeli Wagner cég azonban már nem a saját szakállára, hanem az orosz kormánnyal és hadsereggel egyeztetve működik Szíriában. A Szabad Európának nyilatkozók azt mondták, hogy egy rosztovi katonai bázison képzeték ki a Wagner zsoldosait, és a kiképzők az orosz hadügyminisztérium különleges egységeitől érkeztek. A szíriai akcióikat orosz katonai parancsnokok is felügyelik, akik szorosan együttműködnek az orosz légierővel is. Vannak más orosz cégeknek is fegyvereseik Szíriában, de harci cselekményben csak a Wagner emberei vehetnek részt.

Elvették a tankjaikat

2015-ben érkeztek a Wagner első katonái Szíriába, egyszerre az orosz hadsereggel. Kezdetben az orosz hadsereg felszereléséből kaptak ők is, például tankjaik is voltak. A felszerelés összetétele elég vegyes volt, a beszámolók szerint voltak köztük nagyon komoly darabok, de olyan robbanószerek is, amelyek szavatossága 1986-ban járt le.

2016-ban viszont történt valami, a nyilatkozók szerint összeveszett a Wagner tulajdonosa és a hadügyminiszter, mindenesetre akkor elvették az orosz fegyvereiket, és azóta a szír hadsereg látja el őket.

Hivatalosan szír parancsnokság alatt harcolnak, és területvédelmi feladatot látnak el. Ez azt jelenti, hogy az ellenségtől frissen elfoglalt vidékekre, elsősorban olajkutakhoz vezénylik őket, hogy őrizzék ezeket. Ez a valóságban „harcfeladat”, ahogy a katonai szaknyelv fogalmaz. „Ha 500 méterre az őrhelyedtől ott az ellenség, akkor utána kell menned” – mondta az egyikük, vagyis nem teljesen passzív szerepben vannak ott. Erre utal az is, hogy februárban részt vettek az amerikaiak elleni támadásban is.

3 hónap alatt 4 millió forint a zsold

A fizetésüket a szír állam utalja Oroszországba, a Wagner központjának, és onnan küldik nekik. Havonta 660 ezer forintnak megfelelő rubelt keresnek az egyszerű zsoldosok, és ha végigcsinálnak egy három hónapos szolgálatot, akkor 100 százalékos bónuszra jogosultak. Vagyis 3 hónap alatt 4 millió forintot keresnek, a parancsnokok pedig háromszor ennyit.

Orosz katona Damaszkusz közelében. Fotó: LOUAI BESHARA/AFP

A Wagner zsoldosai a szír kormányerők mellett harcolnak általában, akikről elég rossz véleményük van. Az egyikük arról panaszkodott, hogy ha elfoglalnak mondjuk egy magaslatot az Iszlám Államtól, és azt átadják a szíreknek, azok azok reggelre elvesztik azt. „Kérdeztem, hogy miért nem akarnak rendesen harcolni. Azt mondják erre, hogy olyan sokan meghaltak már közülük, hogy ha ők nem élik túl, nem lesz aki gyereket csináljon a nőknek, úgyhogy vigyáznak magukra” – idézte fel katonatörténetét az egyik.

Azt mondták, hogy tudják, nem eshetnek fogságba, mert akkor biztos kínhalál vár rájuk. Ők se tartanak foglyokat. Az egyikük azzal dicsekedett, hogy vannak emberei, akik kanállal ki tudják kaparni az ellenség szemgolyóját.



„Ez egy orosz–amerikai háború valójában”

Úgy gondolják, hogy az orosz nagyhatalmi érdekekért harcolnak, nem pedig a szír népnek segítenek, mint ahogy ezt a hivatalos orosz propaganda állítja:



„A szírek ki nem állhatják Aszadot. Komolyan. A lakosságnak csak egészen kicsi része van mellette, a többiek meg ellene. Csak Putyin támogatja. Oroszország támogatja, senki más.”

És ez a háború nem is Szíriáról szól szerintük:



„Ha orosz zászló alatt, orosz fegyverrel harcolsz, akkor hiába eszel valami szart 10 ezer kilométerre az otthonodtól, akkor is Oroszországért harcolsz.”



És minden háború szerintük végső soron az USA elleni háború:



„Nincs olyan, hogy szír háború. Olyan sincs, hogy ukrán háború. Az egyetlen háború az Oroszország és az USA között van.”



Úgy gondolják, hogy szolgálataikra ebben a háborúban egyre nagyobb szükség lesz:



„Sok harc vár ránk. Hamarosan Líbia következik. A Wagner máris harcol Szudánban is. Putyin március elsején a beszédében megmondta mindenkinek, hogy készenlétben kell lennie. Jól megmondta szerintem. Itt az ideje, hogy valaki megmondja nekik, hogy elég ebből. Nem hagyhatjuk magunkat örökké. Az nem lehet, hogy egy ekkora világhatalomnak, mint Oroszország, egy csapat buzi mondja meg, hogy mit csinálhat. Ha Amerikával kell harcolnunk, győzni fogunk. Nem tudják, hogyan kell harcolni. Ahogy Putyin mondta, feltalálhatsz mindenféle rakétákat, de nem találhatsz fel olyan embereket, mint amilyenek nekünk vannak. A mi népünk tudja, hogyan kell áldozatot hozni.”