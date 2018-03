Mindenkit próbál megszólítani Orbán Viktor a kampányban, most éppen fiatalokhoz kopogtatott be, mint a Mikulás. Jól meg is lepődtek.

Ezek a fiatalok nem azok voltak, akik miniszterelnök-jelölti vitár hívták, mert oda nem ment el, mivel vannak ugyan akceptálható dolgok a javaslataikban, de kampányban mertek tüntetni. Ami amúgy az első tüntetésre nem is volt igaz.



És nem is azok, akik a Független Diákparlament tüntetése után ötvenezer forintos büntetést kaptak a rendőrségtől szabálysértés miatt.