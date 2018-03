A csengeri nő ügyvédje kezdeményezi Kósa Lajos tanúmeghallgatását és kettejük szembesítését

Interjú jelent meg a Független Hírügynökség honlapján Szabó Gábornéval, a Kósa Lajost behülyítő 1300 milliárdos örökség központi szereplőjével. A csengeri nő jelenleg Svájcban van, onnan üzente meg, hogy még 30 vagy 60 nap, és végre a pénzhez fognak jutni.

Közben Szabóné ügyvédje, Helmeczy László elmondta a 444-nek, hogy kezdeményezi Kósa Lajos tanúkénti meghallgatását, illetve Kósa és Szabóné szembesítését.

Az interjúban Szabóné arról is beszélt, hogy heteken belül nem csak az 1300 milliárdhoz, hanem még nagyobb összeghez fog hozzájutni. Arra a felvetésre, hogy ez a pénz eddig csak keserűséget okozott nekik, Szabóné azt mondta:

„Eddig. Ráadásul egy ember életébe, férjemébe, került, amit Kósa Lajosnak is köszönhetek. Meg a rengeteg hamisítványnak, amit kitesznek az internetre, meg e-mailekről, amit levesznek az én levelezésemből.”

Elmondta azt is, hogy Orendi Mihály hozzáfért a levelezéséhez, mert megbízott a férfiban, korábban mindig a segítségére volt. Szabóné szerint Orendi és Kósa is aláírt egy titoktartási szerződést egy svájci ügyvéd előtt, hogy egymillió svájci frankra büntethetik, ha bármit elmond. Orendi a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, Kósa Lajos korcsolyaszövetségének ügyvezető igazgatója és a debreceni sportközpont egykori vezetője, aki az idei téli olimpián együtt is szurkolt Kósa Lajossal, és 12 milliót biztosan bukott a Szabóné-féle örökségen.

Elmondása szerint Kósa Lajos 2012 októberétől fogva azt tanácsolta nekik, hogy senkinek ne beszéljen erről az örökségről, onnantól veszélyben lehetnek, a gyerekeiket is elrabolhatják. A kérdésre, hogy miért bízott meg Kósa Lajosban, elmondta:

„A Magyar Fejlesztési Bankon keresztül szerettem volna megvásárolni egy hotel részvényeit, de nem tudtuk megvenni, mert nem állt rendelkezésemre a pénz. Közben a hotel csődbe ment, és nagyon sokáig pereskedtünk a Magyar Fejlesztési Bankkal. Ebben kértem Kósa Lajostól segítséget, kerestem meg őt Orendi Mihályon keresztül. Azt akartam elérni, hogy a bank álljon el a szerződéstől, mert nem tudom megvenni a szállodát. A hotelt meg akarta venni egy osztrák üzletember is, de a bank nem adta el neki, hanem inkább velem kereskedett. Végül százmillió forintban egyeztünk ki a bíróságon, nekem ezt a százmilliót meg kellett volna fizetnem, de nem volt rá keretem, a mai napig sincs. Ebben kértem a segítségét, így ismerkedtem meg vele. Ezt követően már egyre több dologról beszélgettünk, állandósult a kapcsolatunk, így meséltem el neki, hogy én miből akartam kifizetni a szállodát, és egyre több bizalmas információt osztottam meg vele.”

Beszélt arról is, hogy Kósa 2016 februárjában volt vele külföldön, 2017 elején pedig járt nála Csengeren. Utána többet már nem jelentkezett. A külföldi utazásokat Szabóné elmondta ügyvédjének, Helmeczy Lászlónak, aki ezt megerősítette nekünk. Kósa Lajos megkeresésünkre korábban tagadta, hogy járt volna Szabónéval külföldön.

Kérdésre válaszolva Szabó Gáborné elmondta, hogy egyik szerződés sincs még felbontva, ezt most intézi külföldön, már nem szeretne adományt adni se Kósa édesanyjának, se Orendinek.

Magyarországra nem tervez visszajönni, mint mondta, reméli a vagyona alapján megkapja azt a státuszt bármelyik országtól, hogy erre ne legyen szükség: „Magamat is, meg a családomat is szeretném biztonságban tudni. Magyarországon nem érzem jogbiztonságban sem magamat, sem a gyermekeimet. Egy ember, mint mondtam, már meghalt, otthon a gyermekeimet is baj érheti. Az egész családomat ki akarják irtani.” Ezt később is megismételte, szerinte a Fidesz az egész családját ki akarja irtani.

„Nekik az lenne az elégtétel, ha engem a férjem mellé temetnének, mert akkor már mondhatnák, hogy csalás volt az egész.”



Beszélt arról is, hogy Kósa Lajos feleségének, Porkoláb Gyöngyikének is ajándékot akart adni, mivel Kósa felajánlotta, hogy mindenben segíti, hogy családja és ő is biztonságban legyen, Szabóné pedig úgy gondolta, hogy ezt valamilyen formában viszonozni kell. Erre gondolta ki a két és fél millió eurót.

Tehát nem Kósa úr kérte.



Nem kérte, csak elfogadta.



– folytatódik az interjú. Szabóné szerint hamarosan több millió svájci frankot fognak követelni Kósától és Orenditől, mivel aláírtak egy titoktartási szerződést, de aztán nem tartották be: „Ez most be lett adva. Mert ez már tarthatatlan. Tarthatatlan, hogy egy egész családot kikészítettek. Az én férjem meghalt. Ő azért adta át egy személynek az iratokat, mert azt remélte a nyilvánosság megvéd bennünket Kósáéktól.”

Arra a kérdésre, hogy miért volt Szabónénál házkutatás, nem kívánt válaszolni, csak annyit mondott, hogy egy útépítő cég, a Kiskun tender küldött nekem a számlámra, kölcsönként pénzt.

Állítása szerint nem csapott be senkit, mindenki tisztában volt vele, hogy mindenkinek csak segített éveken át. Az utolsó két évben pedig neki segítettek pármillió forinttal, olyanok, akik korábban ennek a tízszeresét kapták tőle.

Kitért arra is, hogy a családja is teljesen kivan a történtektől, de van egy dokumentum a birtokában, ami igazolja, hogy létezik az örökség: