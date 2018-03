Három évig nem léphet stadionba a görög klubelnök, aki pisztollyal ment be a pályára

Három évre minden labdarúgó-stadionból kitiltották Ivan Szavvidiszt, a görög PAOK Szaloniki elnök-tulajdonosát, mert március 11-én pisztollyal ment be a pályára. A klub 100 ezer eurós büntetést kapott, a csapattól 3 pontot levontak, így csökkentek az esélyei a bajnoki címe. A következő idényt mínusz 2 ponttal indítja a PAOK.

A georgiai (grúziai) születésű üzletember az AEK Athén elleni rangadó vége előtt pisztollyal az oldalán ment be a pályára, hogy számon kérje a játékvezetőn, miért nem adta meg 0-0-nál a csapata gólját lesre hivatkozva. A bíró és a csapatok az öltözőbe vonultak, majd a bíró 2 órával később bejelentette, hogy a gól mégis érvényes. Az éllovas AEK válaszul közölte, hogy nem tér vissza a pályára.

Az esetet vizsgáló ügyész nyomozást rendelt el az ügyben, illetve amiatt is, hogy a letartóztatási parancs ellenére a rendőrök nem vették őrizetbe Szavvidiszt. A klubtulajdonos a találkozó után két nappal bocsánatot kért, jelezve, hogy erős érzelmi felindulásában rohant a pályára, amivel az volt a célja, hogy megvédje a több 10 ezer PAOK-szurkolót a provokációtól, és megelőzze az esetleges szurkolói összecsapásokat.

Fotó: Szakisz Mitrolidisz / AFP

A botrányos mérkőzés után egy nappal, március 12-én Jorgosz Vassziliadisz sportminiszter-helyettes meghatározatlan időre felfüggesztette a bajnokságot, és most kedden döntött úgy, hogy a hétvégén folytatódhat. Bejelentette azt is, hogy mostantól a rendőrség csak a stadionon kívül felel a biztonságért, a létesítményen belül a kluboké a felelősség. Azt a klubot, amit egy szezonban háromszor büntetnek meg a szurkolói erőszakos cselekedetei miatt, automatikusan visszasorolják a másodosztályba. Akkor is szankcióra számíthat egy klub, ha bármelyik vezetője nyilatkozatában támogatja az erőszakot. (MTI)