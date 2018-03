Annyira tolták Hollikot az önkormányzati lapban, hogy Ferencvárosnak 1,4 milliós bírságot kell fizetnie

A Nemzeti Választási Bizottság meglehetősen nagy többséggel szavazta meg azt a határozatot, amely 1.380.000 forint bírság megfizetésére kötelezi Ferencváros Önkormányzatát.

A magánszemélytől érkező beadvány az önkormányzati lap legutóbbi számát kifogásolta, amiben a kerület egy részét is magába foglaló 1. számú választókerület jelöltje, Hollik István két remek fotóval is szerepel, és részletesen írnak is róla, míg a többi jelölt érdemben nem kerül említésre, csupán egy felsorolásban.

Ráadásul egy méretes Tarlós-interjú is szerepel a lapban, amelynek kérdéseit a határozat külön kiemeli:



„Mit tapasztal, tényleg kormányváltó hangulat van Budapesten, mint ahogy azt az ellenzék állítja?”



„A balliberális ellenzék ezek szerint hazafiatlan?”



„Egy hónap van vissza a választásokig, részt fog venni a kampányban?”



„Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megalapozottnak látja, hogy a kiemelt, a választás szempontjából az önkormányzati lap semlegességét megtörő cikkek mellett Hollik István hangsúlyos, címlapon, 2. és 3. oldalon való szerepeltetése (utóbbi két esetben nagy méretű fényképekkel) megsérti az esélyegyenlőség elvét” - írják.



Nehéz lenne ezzel vitatkozni, de a ferencvárosi lap sehol se jár az elvileg független és magánkézben lévő médiatermékek, például a City, a Mai Belváros vagy a Körúti Korzó és Zuglói Korzó profizmusához képest.