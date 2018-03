A zuglói „közéleti magazinnak” még a facebookos profilképe is a fideszes jelölt arca

A kampányban aktivizálódtak azok a távolról újságnak látszó kiadványok, amelyek szinte minden oldalukon a jóságos fideszes jelölt fotóját közlik, miközben a lehető legalpáribb módon szidalmazzák az ellenzéket.

Az 1. számú budapesti választókerület szavazóinak postaládájába két ilyen is jut, a City és a Mai Belváros nevű „független újság”. Ezekről külön-külön is írtunk:

Ezek a nyomdatermékek már 2014-ben is megtették a magukét, a Körúti Korzó viszont új szereplő. Ez Bajkai Istvánt, a saját nevével ellátott tojásokat, tejet és kutyaszaros zacskókat osztogató terézvárosi fideszes jelöltet népszerűsíti.

A Körúti Korzó kiadója egy Zachár Attila nevű vállalkozó, aki az Index portrécikke szerint üzletének teljes felületét Orbán Viktornak szentelte, autójára kormányzati reklámot matricáztat, az általa vezetett klubban migrációs előadást szerveznek, Orbán születésnapi köszöntőt küld neki – és bármihez nyúl, abból hirtelen Fidesz-reklám lesz.

A Körúti Korzónak azonban van egy testvérlapja is, amelyet ugyanaz a cég ad ki, de még őszintébben tolja a propagandát. A Zuglói Korzó alighanem megdöntött valamilyen rekordot, amikor nem csak az aktuális számának címlapjára rakta ki a fideszes jelöltet, hanem ez lett a lap profilképe és a borítóképe is a Facebookon.

Bajkaihoz hasonlóan Jelen Tamás is jeleskedik az ételosztásban, és természetesen erről a Zuglói Korzó is elsőként számolt be.

A friss lapszámban „exkluzív interjú” olvasható Jelen Tamással, a Fidesz képviselő-jelöltjével. Ennek nagyszerű utolsó kérdése után minden előzetes figyelmeztetés vagy kommentár nélkül egy fideszes reklám látható. Ahogy az összes (!) oldal alján is szerepel egy kis útmutató, hogy kire lenne érdemes szavazni.

Nem mintha ez magukból a cikkekből ne derülne ki. Hiszen például megtudhatjuk, hogy Jelen Tamás saját kezűleg osztja a játékokat a „kis hősöknek” az Ovi Kupán, amit mindenki szeret. (Az egyoldalas óvodai tudósításban három Jelen Tamás-fotót is sikerült elrejteni.)

Néhány oldallal később pedig már arról értesülünk, hogy személyesen Dr. Jelen Tamás érte el, hogy a zuglói gyerekek ingyen táborozhassanak, amit Karácsony Gergely veszélyeztetett. (Külön felhívnám a figyelmet a bravúrosan pozicionált helyreigazításra és az illusztrációra.)

A gyerekeket tönkretevő baloldalról az előző lapszámban is beszámoltak, ezzel a tovább már nehezen csiszolható vizuális ékkővel, amit aztán sajnos helyre kellett igazítaniuk.

Fotó: Facebook/Zuglói Korzó

Mindezt Jelen Tamás is összefoglalta a saját szavaival, a Zuglói Korzó oldalán is megosztott videójában:

És hogy kik írják a lapot, kik montíroznak kígyót a szocialista képviselő nyakába? Mivel egyetlen cikk sincs aláírva, ezért csak az impresszumra hagyatkozhatunk. Ahol viszont egyetlen név sem szerepel.



De miért éri ez meg a Fidesznek?

Miért van szükség ezekre az „újságokra”, amikor a kormánypártoknak gyakorlatilag végtelen erőforrás áll rendelkezésére? A kormány döntései és hirdetései is kampánycélokat szolgálnak, teleplakátolhatják az országot, hirdethetnek bármennyit és hatalmas médiabirodalom mozog az akaratuk szerint. Akkor miért?

1. Azért, mert az újság hitelesebb, és nem kell érte felelősséget vállalni.

Az egyik lehetséges ok, hogy a szavazók még mindig jobban hisznek a médiának, mint a szórólapoknak. Másrészt az ilyen szintű önfényezés és mocskolódás sokaknak ellenszenves lehet, és kényelmesebb úgy tenni, mintha ezt nem maga a jelölt vagy a párt csinálná, hanem egy „független újság”.

2. Mert így nem kell betartani a választási szabályokat.

Sok helyen az önkormányzati kiadványok is fideszes szórólapokra hasonlítanak, de ez még a NER-ben is okozhat kisebb problémákat. A Németh Szilárdnak külön gasztrorovatot fenntartó Csepeli Hírmondót például elmeszelte a Kúria, mert megsértette a választási eljárásról szóló törvénynek az esélyegyenlőségi alapelvét. Ettől a Zuglói Korzónak és társainak nem kell tartania.

3. Nem számít bele a kampányköltségbe.

A belvárosi lapok például tele vannak önkormányzati és kormányzati hirdetésekkel, de mivel hivatalosan nem a Fidesz adja ki őket, ezért el sem kell számolnia a rájuk költött pénzzel.

Vagyis már csak az a kérdés, hogy az eddigi változatos megoldások után vajon ki kerül az áprilisi Zuglói Korzó címlapjára.