Keressük a cikket, ami a legeslegnagyobb tisztelettel mutatja be a választóknak a KÉPVISELŐJELÖLTET

Hivatalosan elindult szombaton a kampány, ezzel vadonatúj korszak köszöntött be az elmúlt évek békés, konstruktív magyar belpolitikájába. Továbbra is a teljes tisztelet talaján állva most jön az a pár hét, amikor előkerülnek a programok, nyilvános vitákon kulturált formában ütköztetik álláspontjaikat a pártok vezetői és helyben a képviselőjelöltek.

Fantasztikus cikkek születettek már eddig is a törvényhozásba igyekvő, ott hazánk felvirágoztatásáért dolgozni akaró képviselőjelöltekről, de keressük azt a cikket, amit példaként állíthatunk a jövő kampányai elé. Ha bedobnak ilyet a postaládába vagy osztogatják az utcán, esetleg hazaviszik a gyerekek az óvodából, küldd el a megirom@444.hu-ra, a tárgyba írd be, hogy kampányújság.

Mutatjuk, honnan indulunk.

Legjobb induló cikk kategória

Külön sportág ebben a műfajban az önkormányzati újság. A Nagykörös Önkormányzati Hírek az, amit a neve is ígér, de olyan szinten adja meg a város fideszes polgármesterének, Czira Szabolcsnak járó tiszteletet, hogy a NÖH-höz képest minden más lap olyan, mint az olimpián Swaney Elizabeth a félcsőben.

Ez például olyan tökéletes vezető cikk, hogy legfeljebb holtverseny lehet már csak, de hátha vannak kihívók.

Nem lesz könnyű dolga magának a Nagykőrös Önkrományzati Híreknek sem, mert ezt a tiszteletet meg kell osztani a Czira Szabolcs polgármester és a fideszes országgyűlési képviselőjelölt, Földi László között. De úgy látszik, olyan ez, mint a gyertyaláng, megosztható:

Legjobb keresztrejtvény és különkiadás kategória

Aztán lehet azt is csinálni, mint a XVIII. kerületi önkormányzat. Ők nemcsak a kerületi lapban, a Városképben törekednek arra, hogy minél alaposabb bemutassák a kerületi fideszes országgyűlési képviselőjelölt, Kucsák László tevékenységét, hanem extra kiadványokat is kiadnak. Ilyen volt a legendás kalendárium, amiben több oldalon jelent meg a kerületi fideszes parlamenti képviselő, Kucsák Lászlónak ugyanaz a fotója, mint ahány hónap van az évben.

De a legnagyobb húzás a keresztrejtvény volt, amiben Kucsák László ismerős fotója mellett a megoldás KUCSÁK LÁSZLÓ volt.

Fotó: Gábor, olvasónk

Az önkormányzat ellenzéki képviselői rákérdeztek, hogy mennyibe került mindez, erre egy feladvánnyal felelt a helyi médiárt felelős Galgóczy Zoltán alpolgármester. 45 ezer példányban készült, nettó 580 forint volt darabja, az bruttó 795 forint/kalendárium. A feladvány megoldása: összesen több mint 35 millió forint.

Egy icipici elbizonytalanodást lehetett érezni az alpolgármester válaszában, amit arra a kérdésre adott, hogy „Mennyire tartja európainak, követendőnek és az ifjúság elé példaként állíthatónak azt a keresztrejtvényt, amelynek megfejtése Kucsák László neve?”. Galgóczy erre azt mondta, hogy "Közepesen".

Nem szabad, hogy a támadások elvegyék a kedvét, fél szívvel ezt nem lehet csinálni. Talán az a baj, hogy a kalendárium mellett méltatlanul kevés figyelmet kapott az önkormányzat által finanszírozott, 42 ezer példányban kiadott többi tavalyi különszám. Mint például a

Várhatóan idén is alapos tájékoztatást kapnak a kerületiek a saját pénzükből arról, mit köszönhetnek Kucsák Lászlónak és a kormánynak. Legalábbis a kezdet biztató. Megjelent már a farsangi különszám (ahogy a többi, ez is 42 ezer példányban), aminek a címlapja ilyen:

Aztán a következő 8 oldalon, mintegy a farsangi hangulat megalapozásaként, felhőtlen örömhírhozóként jön Kucsák László és a kormány, a lap alján finoman elhelyezett kis farsangi maszkkal.

Szerencsére nyolc oldalon keresztül osztják meg, mi minden történt, történik és történhet majd Magyarországon. Így a 24 oldalon bőven nemcsak a mindenhol máshol is megtalálható unalmas receptes, történelmi rész van. Ráadásul a farsangi melléklet a végére újra felpörgeti az olvasóit.

Legjobb rovat kategória

Csepelre is érdemes figyelni, ott Németh Szilárd, fideszes képviselőjelölt recepteket oszt meg a kerületi lapban az olvasókkal. Ezzel nem szorít ki korábbi tartalmat, mert az önkormányzat úgy döntött, hogy 2018-ban a Csepeli Hírmondóból a szokásos 24 helyett 32 lapszám jelenjen meg. Erre bruttó 32 millió forint többletet szavazott meg a képviselők többsége.

A Csepeli Hírmondó gasztrorovata

Teljes címlap katgória

Ebben verhetetlennek tűnik Simcsikó István és a XI. kerületi Fidesz lapja, a Maximálisan Újbudai.

Fotó: Olvasónk, Zsuzsa

Négy képből négyen Simicskó István, Újbuda fideszes országgyűlési képviselője.

És a tempót tartják belül is:

Fotó: Olvasónk, Zsuzsa

A lap nyolc oldal, majdnem tökéletes, de csak majdnem. A 6. oldalra - szerkesztői figyelmetlenség - nem jutott Simicskó fotó a lapban található összesen 20-ból.



Humor kategória

A Körúti Korzó viszi egyelőre a díjat, ezzel: Kasszás Klára, Lógós Lajos És Furmányos Ferenc.

Az újságot nem az önkormányzat adja ki, de a lap hatalmas munkát végez karakterépítésben. Ahogy korábban összefoglaltuk: Bajkai István VII. kerületi alpolgármester, választókerületi elnök, aki saját nevét nyomta a kerületiek számára ingyen osztogatott tojásra, ingyen tejet oszt és ajándékot ad a gyerekeknek

nagyon jó ember.

Szoros a verseny a humor kategóriában, karikatúrával már bejelentekezett Németh Szilárd szakácsújságja, a Csepeli Hírmondó is.

Fotó: Csepeli Hírmondó

Ha a választókerületedben sikerült megközelíteni ezt a teljesítményt, ne adj isten, meg is haladták ezt, és ez nem maradhat titokban, akkor küldd el a megirom@444.hu-ra, kampányújság tárggyal.