A Facebook tudott arról, hogy egy alkalmazás felhasználók adatait értékesítheti

Néhány héttel ezelőtt pattant ki egy botrány, miután kiderült, hogy egy, a Facebookon futó alkalmazás úgy gyűjtött adatokat a felhasználókról, hogy azokat tovább is adta a Trump-kampányban segítő Cambridge Analytica nevű cégnek. Közel 50 millió felhasználó adatai kerültek így ki a cégtől anélkül, hogy erről a felhasználók tudtak volna. A botrány hatására a Facebook részvényárfolyama esett, és több mozgalom is indult, ami az embereket arra bátorítja, hogy töröljék magukat az oldalról. A Facebook vezetősége elnézést kért az adatszivárgásért.

A cég korábban azzal védekezett, hogy az adatgyűjtő alkalmazás első szabályzata, amit a Facebook jóváhagyott, még nem tartalmazta, hogy az alkalmazás felhasználói adatokat értékesíthet harmadik félnek.

A Financial Times viszont most olyan dokumentumokat szerzett meg, melyek szerint az alkalmazás második, módosított szabályzatát is látta és jóváhagyta a Facebook, holott abban már volt szó az adatok továbbértékesítéséről. Az nem világos azonban, hogy a szabályzatot a Facebook csak valamilyen automata eljárással hagyta jóvá, vagy tényleg megnézte azt valaki. A lényegen azonban nem változtat, a Facebook annak ellenére hagyta működni az alkalmazást, hogy az nem is titkolta, hogy nem felel meg a cég 2015-ben elfogadott, újabb irányelveinek, amik határozottan tiltják a adatok továbbértékesítését. (Financial Times)