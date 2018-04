Az albán kormány fizetőssé tette volna az autópálya-használatot, erre az albánok szétverték a kapukat

Albániában ugyan nincsenek európai értelemben vett autópályák, vannak viszont olyan 2x2 sávos utak, amiken 110 km/ó-val lehet hajtani, és nemzeti nagyzolásból ezeket az albánok általában autópályáknak nevezik. Ezeken az utakon eddig ingyen lehetett hajtani, a tiranai kormány azonban nemrég úgy döntött, fizetőssé teszi őket. Először a forgalmas Durres-Kukes autópályán próbáltak díjakat szedni, az autósoktól 2,5, míg a kamionosoktól 22,5 eurót kértek volna.

A dolog ellen rögtön tiltakozás indult, mivel Kukes Koszovó felé van, Edi Rama albán miniszterelnököt azzal vádolták, hogy az autópályadíjjal el akarja választani a koszovói és az albániai albánokat egymástól. A díjat egyébként a koszovói kormány is túl magasnak minősítette.

Ennek hatására a húsvéti ünnepek idején több ezer koszovói kamionos és albán tiltakozó rohanta meg a már felállított fizetőkapukat, és teljesen lerombolták az egész rendszert.

Edi Rama miniszterelnök megígérte, hogy a vagyon és a rendőrök elleni erőszakot is keményen meg fogják büntetni, de felülvizsgálják a díjakat is. (via Index)