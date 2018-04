Vona Gábor szerint a Jobbik biztosan nem lép koalícióra a Fidesszel, és választási vereség esetén lemond a pártelnökségről

Ellenzéki miniszterelnök-jelöltek vitatkoztak az RTL Klub Magyarul Balóval című műsorában. A vitára Orbán Viktor természetesen nem fogadta el a meghívást, de ott volt Szél Bernadett, az LMP, Karácsony Gergely az MSZP és a Párbeszéd, valamint Vona Gábor, a Jobbik listavezetője.

Az RTL egyébként eddig 19 vitát szervezett, ez volt a 20., de a fideszesek egyiken sem vettek részt. A miniszterelnök-jelöltek azonban így is egy kifejezetten kulturált beszélgetést folytattak.

A vita elején a jelölteknek azt kellett megindokolniuk, miért érdemes az embereknek az ő listájukra szavazniuk. Karácsony szerint rájuk azért, mert mindenki változást akar, azonban a változást akarók tábora nagyon sokszínű, az MSZP és a Párbeszéd által vezetett választási szövetség pedig igyekszik leképezni ezt a sokszínűséget.

Vona Gábor azt mondta, nagyon örül ennek a vitának, és szomorú, amiért Orbán nem jött el. A Jobbik listavezetője szerint nem 4 évre, hanem akár egy generációra is eldőlhet Magyarország sorsa április 8-án. Vona szerint a változásra a Jobbik a garancia, mert a Fidesz 8 évét úgy kell leváltani, hogy az azelőtti 8 évet sem hozzuk vissza. A Jobbik ezen kívül felszámolná a korrupciót is, és elszámoltatná a fideszeseket.

Szél Bernadett azt emelte ki, hogy Magyarországon akkor lesz változás, ha erős LMP lesz a parlamentben. Ezért kell mindenkinek elmennie szavazni, mert Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amelyik figyel az emberekre. Az LMP kormányra kerülve egy 1440 milliárdos béremelési törvénycsomaggal, az oktatás és az egészségügy rendbetételével kezdené a munkát.

Baló ezek után a választás tisztaságáról kérdezte a jelenlévőket. Szél Bernadett szerint valóban nem tiszta a mostani választás és a kampány, ugyanis minden ellenzéki jelöltnek súlyos fideszes lejáratókampánnyal kell szembenéznie. Vona szerint az igazi választási csalás az, hogy a külföldön élő magyarokat korlátozzák a választójoguk gyakorlásában. Karácsony azt mondta, már önmagában a Fidesznek kedvez a mostani választási rendszer, a Fidesz azonban ebben a rendszerben is verhető, ha sokan elmennek szavazni, ahogyan ezt meg is mutatták az időközi választások, amiken a Fidesz nem tudott nyerni.

„El kell mennie szavazni mindenkinek, és akkor a változást akarók szava erősebb lesz, mint a Fidesz piszkos trükkjei”

- mondta Karácsony.

Arra a kérdésre viszont, hogy biztatják-e támogatóikat a kormányváltás érdekében arra, hogy más pártok jelöltjeire szavazzanak át, a jelöltek már csak habogtak, sem Vona, sem Szél nem adott erre konkrét választ, Karácsony pedig arról beszélt, hogy az MSZP és a Párbeszéd már eddig is bizonyította a kompromisszumkészségét a DK-val vagy a Liberálisokkal. Szél erre azt mondta, két helyen ők is egyoldalúan visszaléptek, a szocialista Kunhalmi Ágnes és a jobbikos Kepli Lajos javára, és a párt továbbra is hajlandó lenne egyeztetni annak érdekében, hogy tovább tisztuljon a helyzet.

Szél és Karácsony között ezután visszalépés-háború kezdődött, Karácsony V. Naszályi Márta és Bangóné Borbély Ildikó visszalépését elevenítette fel, Szél Tenk Andrásét Csepelen az Együttes Szabó Szabolcs javára.

Vona azt mondta, épp ezekkel a vitákkal van a probléma, a Jobbik ezért ezekbe bele sem megy, az emberekre bízzák a döntést. Szél erre azzal vágott vissza, hogy a csepeli és a belvárosi koordináció egyáltalán nem volt hiábavaló, ez ugyanis várhatóan két ellenzéki mandátumot eredményez majd Hollik István és Németh Szilárd ellen.

Vona elismerte, hogy minden mandátum, amit vasárnap megszerez a Fidesz, neki csalódás lesz, de ennek ellenére sem éri meg szerinte egymás javára visszalépegetni.

Karácsony a Jobbik távolmaradása ellenére is úgy készül, hogy a demokratikus ellenzék pártjai többséget szereznek a parlamentben, és a Jobbikkal kétharmaduk lesz, így együttműködve le tudják bontani az Orbán-rendszert. Vona kb. ugyanígy gondolja, de ő jobbikos többséget szeretne, ami a baloldallal együttműködve lehet kétharmad is.

Mikor Baló arról kérdezett, hogy a Jobbik meggyőződésből húzott-e a szélsőjobbról középre, Vona határozott igennel válaszolt, és azt mondta, ő több soron bocsánatot is kért mindazoktól, akiket korábban a Jobbik megsértett a politikájával, így ma már nincs senkinek félnivalója a párttól.

Karácsony szerint a Jobbik azonban nem megbízható, rájuk szavazni olyan, mintha az ember egy kaparós sorsjegyet venne a szavazófülkében. A Párbeszéd vezetője azt mondta, örül annak, hogy Vona Gábor és a Jobbik változik, de nem biztos benne, hogy a mostani az igazi Vona Gábor, vagy egyszer csak visszatér a politikus 5 évvel ezelőtti kiadása.

Szél Bernadett azt mondta, ő hisz abban, hogy emberek meg tudnak változni, de ez pártoknál nehezebb. Az LMP viszont tud stabilitást kínálni, Szél szerint ugyanis ők most is azok, akik mindig is voltak.

„Lehet, hogy a Jobbik olyan, mint egy kaparós sorsjegy, de egy kaparós sorsjeggyel lehet nyerni. Az MSZP-s kaparós sorsjegyet azonban már lekapartuk háromszor, és egyszer sem nyert”



- vágott vissza Vona Karácsonynak, kiemelve, hogy minden esetben, amikor a baloldali ellenzék által vitt ügyekben ki kellett állni a Fidesz ellen, akár a CEU esetében, a Jobbikra mindig lehetett számítani.

Hogy mi lesz a pártvezetők sorsa akkor, ha a Fidesz nyer,

Vona azt mondta, ő lemond, ugyanis amikor pártelnökké választották, azt vállalta, hogy győzelemre vezeti a Jobbikot.

Szél Bernadett az LMP kongresszusára bízza ezt a döntést, Karácsony pedig ebben az esetben zuglói polgármesterként dolgozna tovább.

Koalícióra a Fidesszel egyik listavezető sem lépne.

A Jobbik a baloldallal sem szeretne kooperálni akkor sem, ha a kormányzás múlik rajta, csak az LMP-vel és a Momentummal lennének hajlandóak együttműködni a parlamentben. Szél Bernadett javaslatára azonban Karácsony és Vona is azt mondta, hogy technikai koalíciót elképzelhetőnek tartanak addig, ameddig az Orbán-rendszer lebontása terjed, kormányozni azonban értelemszerűen nehezebb lenne együtt, főleg egy hagyományos értelemben vett parlamenti szövetségben.

Karácsony ezen kívül azt is kiemelte, hogy a magyar alkotmányos rendszert mindenképpen népszavazással állítaná helyre, a Fidesz által elkövetett alkotmányos puccs hatásait ugyanis csak így lehet felszámolni.

Szél Bernadett szerint elsősorban normális, demokratikus választásokra lenne szükség, ahol egy arányosabb rendszerben, azonos feltételekkel versengenének egymással a pártok. Karácsony szerint viszont minél hamarabb az ország megbékítésére és érdemi kormányzásra lenne szükség,

különben az ország összeomlik.

Paks 2-ről Vona azt mondta, a Jobbik felülvizsgálná a szerződést, és szakpolitikai kérdésnek tekintik, Szél Bernadett felmondaná a szerződést, Karácsony szintén, ugyanis azt a jelenlegi formájában hazaárulásnak tartja.