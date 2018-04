Ez a pénz a magyar népnek jár, és nem az ország leggazagabbjainak

Pénteken Budapesten járt Udo Bullmann, az Európai Parlament szocialista frakciójának a vezetője, alig három héttel azután, hogy megválasztották a csoport élére.

Bullmann újságírókkal találkozva azt mondta, abban bízik, hogy az Orbán-kormánnyal kapcsolatos problémák hétfőn már lekerülhetnek a napirendről az EU intézményeiben. Arra utalt ezzel, hogy minden megoldódik, ha vasárnap Orbán megbukik.

Az EU-s pénzekről

Bullmann szerint komolyan foglalkoznak az EU intézményeiben azzal a problémával, hogy az uniós támogatásokból sok pénz nem a megfelelő helyre jut Magyarországon.

Például rendszeresen pontozzák a szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatások minőségét a tagállamokban, és ezen a listán Magyarország egyre rosszabb eredményeket ér el, holott rengeteg uniós pénz érkezik ide. Emlékeztetett, hogy az EP költségvetést ellenőrző bizottsága is számos kérdést fogalmazott meg a támogatások sorsát illetően.

"A magyarok megérdemlik, hogy ezt a pénzt arra költsék, amire eredetileg adták. A népé ez a pénz, és nem az ország leggazdagabb embereinek szánták" - mondta. Bullmann szerint részben a magyarországi problémák abba az irányba fogják vinni az EU-t, hogy 2020-tól szigorúbban ellenőrizzék a pénzek elköltését. Egy másik felmerült megoldási lehetőséggel, a támogatási pénzek csökkentésével viszont nagyon nem ért egyet.

Emlékeztetett, hogy a szociáldemokraták a német koalíciós tárgyalásokkor kikötötték, hogy nem csökkenhet a támogatásokat kapó országok pénze, és ha kell, akkor a Brexit miatt hiányzó pénzt is pótolja ki a német kormány. Az viszont már egy jogos igénye szerinte a befizetőknek, hogy a pénz oda menjen, ahol annak helye van.



Azt mondta, hogy olyan igények is felmerültek, hogy ha a tagállamok kormányai nem tudják biztosítani a támogatások megfelelő elosztását, akkor valamilyen európai szervezet vegye kezébe a feladatot.

Ezt nagyon ellenzi az Orbán-kormány, de abból még érdekes viták jöhetnek, ha ehhez a feltételhez akarnák kötni a nyugatiak a pénz kifizetését. "Nem védhetünk egy költségvetést, amikor a pénzek elköltésével kapcsolatban több a kérdés, mint a válasz" - mondta a várható nyugati álláspontról.

Udo Bullmann a német szociáldemokraták egy berlini rendezvényén. Fotó: BERND VON JUTRCZENKA/dpa Picture-Alliance/AFP

Az EPP igyekszik húzni a döntést a Fideszről

Szerinte az Európai Néppárt egyre inkább megosztott abban, hogy meddig lehet tolerálni a Fideszt a tagjai között. (Bullmann ugyan egy rivális frakció vezetője, de az EP-ben folyamatosan egyeztetnek egymással pártok, és a legtöbb szavazás előtt a három nagy párt, a néppártiak, a szocialisták és a liberálisok általában közös álláspontot alakítanak ki, tehát reális, hogy képben vannak a vezetők arról, hogy mi történik a másiknál. Bullmann 1999 óta EP-képviselő, úgyhogy elég jó a helyismerete.)

Bullmann úgy látja, hogy egyszerre vannak olyan vélemények a néppártban, hogy a Fidesz teljesen vállalhatatlan, és olyanok is, hogy Orbán és pártja nélkülözhetetlen a párt számára, és végső soron a fideszesek demokraták maradtak. "Ebben a trükkös helyzetben az számukra a legfontosabb, hogy lehetőleg ne kelljen döntésig vinniük a problémát" - vélekedett.

Meglátása szerint a magyarországihoz hasonló problémák miatt szívesebben támadják a néppártiak a lengyel kormányt, mert a Jog és Igazságosság párt képviselői egy másik EP-frakcióban ülnek, míg a lengyel ellenzék legnagyobb pártja náluk van. Tudomása szerint nem reális, hogy a középre húzó Jobbikot felvegyék az EPP-be.





Az új német külügyminiszter a legkeményebb ellenfele lesz a rasszizmusnak

A német-magyar viszony várható alakulásáról a 444 kérdésére azt mondta, hogy az új német külügyminiszter, a szociáldemokrata Heiko Maas "a szélsőjobb legkérlelhetetlenebb ellenfelei közé tartozik", és ez biztosan meglátszik majd mostani munkáján is.

Maas az előző német kormányban igazságügyi miniszter volt, és a lehető legkeményebb fellépést sürgette az idegenellenességgel szemben. (Ő kezdeményezte a Facebookon, Twitteren terjedő gyűlöletbeszéd elleni törvényt is.) A szociáldemokraták adják továbbra is az EU-ügyi államtitkárt is, aki szintén nagyon elkötelezett az emberi jogok védelmében, úgyhogy Bullmann szerint az ezzel kapcsolatos aggodalmaknak hangot fognak adni Berlinben.



Nagy baj lenne, ha Orbán átállítaná a magyarok nyugatos kultúráját

A magyar és az orosz kormány barátságáról Bullmann azt mondta, hogy szerinte az Orbán-kormány több párhuzamos forgatókönyvet tart napirenden, és azt nézi, hogy melyik szövetségi rendszerből húzhatna több hasznot. Ezért nyitva tartják az ajtót az EU, de a keleti szövetségesek felé is. "Megértem, hogy nem lehet mindent egy lapra feltenni, de a bizalom nagyon fontos a nemzetközi politikában, és ezért két kártyát nem tarthatsz egyszerre a kezedben. Ha egyszerre akarom az EU-t megreformálni, de közben az EU-s identitásomat megkérdőjelezem, az nem fog menni" - értékelte a magyar külpolitikát.

Szerinte a magyar társadalom számított sokáig a leginkább nyugatosnak a régióban, és ez kiemelte a magyar külpolitika szerepét a nyugati szövetségesek között. Meglátása szerint ezt a régiós hangadó szerepet a románok szeretnék átvenni most, és ebben kedvez számukra a magyar kormány elfordulása a Nyugattól.

Azt mondta, hogy nem is elsősorban Orbán Viktor személyes döntései aggasztják, hanem az, hogy a kormánya keletre fordulása hosszabb távon milyen hatással lehet a magyar társadalom értékválasztásaira. "Az a fő kérdés, hogy merre megy majd a magyar értelmiség, a magyar kultúra. Orbán történelmi lehetőséget szalaszt el, ha a következő generációt eltántorítja a nyugati értékektől, és abba az irányba tereli őket, ami Nagy-Britanniában a Brexithez vezetett."



A 444 kérdésére, hogy nem érzi-e azt, hogy a német kormány is kettős játékot játszik, amikor egyszerre ítéli el Oroszországot a londoni támadás miatt, de közben engedélyezik az Északi Áramlat 2 építését, akkor azt mondta, hogy megérti az új gázvezetékkel kapcsolatos kelet-európai aggodalmakat, de fontos megjegyeznie, hogy az magáncégek beruházása, és nem kormányzati döntés nyomán épül. Hosszú távon pedig az európai energiapiac egységesítése lenne a megoldás szerinte.

Udo Bullmann péntek reggel a Lehel téri piacon kampányolt az MSZP kitelepült képviselő-jelöltjei mellett, illetve tárgyalt a DK vezetőivel és Karácsony Gergellyel is.