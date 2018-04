Ebben az évezredben még nem szavaztak ennyien 15 óráig

Van, ahol már egy kilométeresre nyúlt a szavazásra várakozók sora - akik mindenképp leadhatják a szavazatukat, ha még este hét óra előtt álltak be a sorba -, és a legfrissebb részvételi adatok alapján ez nem véletlen. Egész nap rendkívül magas volt a részvétel, ebben az évezredben egyik választáson sem adták le reggel 7-ig, 9-ig, 11-ig, 13 óráig a szavazatukat.

15 óráig a választók 53,64 százaléka adta le a szavazatát ez rekord ebben az évezredben.

Négy éve ilyenkor országosan 45,02 százalékos volt a részvétel, a legtöbben akkor Budapesten szavaztak, 50,22 százaléknyian. Akkor a legkevesebben Tolna megyében szavaztak, 42,07 százaléknyian. Most Budapesten 57,71 százalékos a részvétel, aminél 2002-ben Budapesten magasabb volt a részvételi arány. Tolnában is 51,23 százalékos a részvétel. Most Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legalacsonyabb a részvétel, de még ez a 49,47 százalék is több annál, mint ahányan a 2006-os választáson az országos részvételi adat volt 2006-ban.

2010-ben, az első fordulóban országosan 46,78 százalék, Budapesten 50,72 százalék volt a részvétel. A második fordulóban már csak 33,54 százalék, illetve 35,72 százalék volt ez az adat.

2006-ban az első fordulóban országosan 48,89 százalék, a másodikban 45,03 százalék volt a részvételi arány. Budapesten az első fordulóban 55,29 százalékos, a másodikban 50,37 százalékos volt a részvétel.

Az évezred eddig legtöbbeket mozgósító választásán 15 óráig a jogosultak 51,78 százaléka szavazott az országban, 58,47 százalékuk Budapesten. Akkor a Bács-Kiskun megyében volt a legalacsonyabb a részvétel, 45,94 százalék.